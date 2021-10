Region afviser kritik af ny grusgrav

"Samlet set er det vurderingen, at sagen er tilstrækkelig oplyst. Der er foretaget screening efter miljøvurderingsloven, der finder, at der ikke er belæg for at kræve udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering. Regionen anser derfor, at det ikke er proportionelt at anmode om nye oplysninger i sagen," skriver Region Sjælland.