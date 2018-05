Erhvervsminister Brian Mikkelsen og borgmester Gert Jørgensen var for nylig på besøg i virksomheden Sandstone. Torsdag kunne Brian Mikkelsen melde ud, at et ud af syv nye Erhvervshuse i aftalen kommer til at ligge i Sorø Kommune. Foto: Bjarne Stenbæk

Regeringen placerer nyt Erhvervshus i Sorø

Sorø - 24. maj 2018

En ny aftale om Erhvervsfremme mellem regeringen og Dansk Folkeparti placerer et af syv nye erhvervshuse i Sorø.

Det trak et af de store smil hos borgmester Gert Jørgensen (K), da erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag kunne fortælle, at et af de syv nye tværkommunale erhvervshuse, der vil blive etableret som et led i regeringens forenkling af erhvervsfremmesystemet, efter planen kommer til at ligge i Sorø.

- Det glæder mig meget, siger Gert Jørgensen.

- Et Erhvervshus vil betyde nye vidensarbejdspladser i kommunen, og det er meget positivt. For virksomhederne på Midt- og Vestsjælland vil det betyde, at de får kort vej til meget specialiseret erhvervsvejledning, som kan supplere de tilbud, de i dag får gennem den kommunale erhvervsservice. Så jeg håber bestemt, at det hele falder på plads, og jeg skal være den første til at hilse det nye Erhvervshus velkommen.

Grundtanken i regeringens nye erhvervsfremmeindsats er, at erhvervsindsatsen skal tage mere direkte afsæt i virksomhedernes behov. Også det bifalder Gert Jørgensen.

- Det er netop ved at lytte til virksomhederne, at det er lykkedes os at skabe særdeles positive resultater i forhold til det lokale erhvervsklima i Sorø Kommune. Så jeg mener, det er den helt rigtige tilgang, som vil komme både virksomhederne og landets kommuner til gode, siger han.

Formålet med Erhvervshusene er at gøre de tilbud, som hidtil har været målrettet en mindre gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder samt at samle specialiserede kompetencer inden for virksomhedsudvikling og -drift.