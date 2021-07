Rasmus Lind blev nummer 8 ved U23-VM i Tjekkiet, men han roede på fjerdehurtigste tid. Foto: Sorø Roklub

Rasmus blev otter

Sorø - 16. juli 2021 kl. 11:56

19-årige Rasmus Lind fra Sorø Roklub roede hurtigt, da han i sidste weekend repræsenterede Danmark i singlesculler ved U23 verdensmesterskaberne i Racice i Tjekkiet. Faktisk gik det så hurtigt i søndagens B-finale, at det kunne have rakt til en fjerdeplads i A-finalen, men desværre var Rasmus uheldig i semifinalen.

Sorø-roeren leverede i onsdagens indledende løb en flot præstation, der sikrede ham direkte adgang til semifinalen lørdag, men optakten til semifinalen blev lidt kaotisk, da Rasmus blev beordret til at tage en ekstra opvarmningsrunde. Det betød, at han var lige ved at komme for sent til start.

Da så starten gik, stod Rasmus' båd stille i startboksen, så han kom for sent ud på vandet og måtte forsøge at indhente konkurrenterne. Det lykkedes ikke helt. Han sluttede på fjerdepladsen i heatet, hvor kun de tre bedste gik i finalen.

Søndagens B-finalen blev et stærkt ræs head-to-head med USA. Rasmus blev nr. 2 og dermed samlet nummer 8 - 0,19 sekund efter USA. De to roede så hurtigt, at Rasmus' tid altså ville have sikret ham fjerdepladsen i A-finalen, hvis han havde været med der.

Men som nævnt er Rasmus blot 19 år, så der er flere chancer i U23-klassen fremover.

I alt 22 var med ved VM-stævnet i Rasmus' bådtype. Banen i Tjekkiet er i øvrigt udgravet og anlagt kun med roning for øje og er således meget velfungerende i smukke omgivelser. Årets U23 VM er forløber for Verdens Mesterskaberne for seniorer i 2022, som holdes på samme bane.

Næste udfordring for Rasmus og klubkammeraterne bliver ved årets test regatta i Århus den 21.-22. august, hvor der ligeledes er udtagelse til Baltic Cup.