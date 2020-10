Radikale klar med ny spidskandidat

Det står klart, efter at Radikale Venstre i Sorø Kommune holdt opstillingsmøde på Værkerne i Sorø den 5. oktober. På et velbesøgt opstillingsmøde blev Sascha Fich valgt som spidskandidat.

- Jeg er meget glad og stolt over at være blevet valgt til spidskandidat og ser frem til en spændende valgkamp, siger Sascha Fich i en pressemeddelelse fra partiforeningen.

- Jeg håber naturligvis, at vi efter valget fastholder to medlemmer i byrådet, så vi fortsat står stærkt i kampen for klimaet, den brede kultur samt for børn og unge.