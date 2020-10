Se billedserie Niels Aalbæk Jensen genopstiller ikke til byrådsvalget i 2021. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Radikal opstilling: Aalbæk er færdig i lokalpolitik i 2021

Sorø - 06. oktober 2020 kl. 10:37 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sascha Fich fra Niløse blev valgt som radikal spidskandidat til valget i 2021. Niels Aalbæk Jensen siger farvel og tak.

- Jeg stopper i politik, når valgperioden udløber.

Det skriver Niels Aalbæk Jensen i en pressemeddelelse efter opstillingsmødet i Radikale Venstre i Sorø Kommune mandag aften.

- På opstillingsmødet var bestyrelsen gået sammen om at undsige min byrådskollega Pia Hvid og mig og stemme en helt ny spidskandidat ind. Med 8 stemmer vandt Sascha Fich fra Niløse. Jeg fik 4 stemmer og Pia 3 stemmer, fortsætter han.

- En bestyrelse kan ikke mere klart og tydeligt sige, at man er utilfreds med det arbejde Pia Hvid og jeg udfører i byrådet. I stedet valgte de en kandidat fra Niløse og signalerede dermed et klart ønske om endnu mere fokus, penge og ressourcer til den nordlige del af kommunen.

Ønskede en duo Aalbæk fortæller, at han gik til valg på at blive en duo i spidsen for Radikale Venstre.

– Pia og jeg har haft et fremragende samarbejde. Jeg lægger vægt på kontinuitet, tillid og relationer i politik. Jeg håbede, at Radikale Venstre i Sorø ville lade resultaterne tale ved opstillingsmødet i aften. For aldrig har Radikale Venstre haft så meget indflydelse som nu, skriver han.

- Det Radikale Venstre i Sorø besluttede i 2019, at kultur og klima skulle være vores mærkesager til KV21. Den plan har Pia og jeg fulgt og opfyldt. Radikale Venstre fik 2 millioner kroner mere til kultur og fritid i 2021 og 1,5 millioner mere de følgende tre år. Klimahandlingsplanen er klappet af med hele byrådet og godt for det. Det Radikale Venstre er det eneste parti, der samarbejder på tværs. Med Linda Nielsen (SF) og Bo Mouritzen (EL) har vi skabt en klar front i byrådet, der står vagt om klima og humanisme.

- Vi har opbygget den vigtige og afgørende tillid til de Radikale som en samarbejdspartner, man kan stole på. Det opnås kun ved vedholdent og pragmatisk politisk arbejde og personlige kvalifikationer, fortsætter Niels Aalbæk Jensen.

- Jeg havde gerne fortsat mit byrådsarbejde, men med så klar en afvisning af mit arbejde fra bestyrelsen og baglandet i Radikale Venstre Sorø, ja, så står jeg af. Jeg fortsætter byrådsperioden ud og vil derefter udtræde af politik.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle mine politiske modstandere, for i har været nogle skide gode samarbejdspartnere og vi er nået langt - sammen. Vi har lyttet og givet plads til hinanden. Tak for det. Til mit radikale bagland har jeg kun at sige held og lykke, slutter Niels Aalbæk Jensen sin pressemeddelelse.

Fortsætter Pia Hvid, der to gange er blevet valgt ind i byrådet som spidskandidat for Radikale Venstre, måtte denne gang tage til takke med en tredjeplads på listen.

- Men jeg genopstiller, siger hun.

- Jeg tager ikke det her som en kritik af mit byrådsarbejde. Jeg har og har haft børn og unge samt landdistrikterne som mit hovedfokus, og jeg ser det mere sådan, at medlemmerne nu ønsker, at social- og sundhedsområdet opprioriteres. Sascha Fich er sygeplejerske og ved en masse om social- og sundhedsområdet. Afstemningen er foretaget, og medlemmerne har ønsket den valgte rækkefølge. Jeg ser det i øvrigt som positivt, at vi denne gang har flere kandidater på listen.

Demokratiet har talt Formanden for Radikale Venstre i Sorø Kommune, Kurt Løvlund Pedersen, siger, at han ikke vil gå ind i en længere kommentar til opstillingsmødet.

- Personligt kan jeg sige, at jeg ikke er eller har været utilfreds med Pia Hvid og Niels Aalbæks arbejde i byrådet, men her må hvert enkelt medlem svare for sig selv, føjer han til.

- Jeg er enig i, at hvis nogen er utilfredse, burde de have sagt det tidligere, men ellers er det jo sådan, at det er demokratiet, der har talt. Vi holdt et opstillingsmøde, foretog en afstemning, og resultatet faldt ud, som det gjorde.