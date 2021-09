Langs Kalundborgvej kom der asfalteret cykelsti. Forlængelsen af denne sti videre mod Tersløse er blevet undersøgt igen. Meget afhænger nu af, om Sorø Kommune får penge fra en statslig pulje. Foto: Jens Wollesen

Rådgiver: Alternative cykelstier er urealistiske

Sorø - 16. september 2021 kl. 16:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er ikke kun omfartsvejen ved Tersløse, der er ved at blive undersøgt for billigere løsninger. Det samme gælder den cykelsti, der skal videreføre cykelstien langs Kalundborg helt til Tersløse.

Politikerne har sådan set allerede sagt god for en løsning, der følger først Munke Bjergbyvej og siden Tersløsevej. Det projekt har også været i udbud, og det er muligt at etablere den cykelsti for knap 20 mio. kr. Kommunen har samtidig søgt en statslig cykelstipulje, og det er en forudsætning, at halvdelen af udgiften kan dækkes af den.

Fire alternativer Men da kommunalbestyrelsen ved sit møde i august skulle sige god for at sætte hele projektet i gang, blev det i stedet besluttet at sende sagen tilbage til teknik- og miljøudvalget for at få undersøgt, om en cykelsti-forbindelse mellem Bromme og Tersløse ikke kunne gøres billigere.

Kommunen har selv fremlagt fire alternative løsninger. Løsningerne opererer med mindre nyanlagt asfalt for i stedet at sende cyklisterne via skovveje, markveje og grusstier. Enten syd for Tersløsevej via Krogen. Eller nord for Tersløsevej via Kammergave-området.

To af alternativerne ser faktisk ud til at blive lidt dyrere end den oprindelige plan, mens overslagsprisen for de to andre er billigere. Den billigste koster cirka 10 mio .kr., men det er også den løsning, der i videst udstærkning benytter sig af skovstier og markveje.

Omveje duer ikke Cowi understreger dog, at flere ting omkring jordbund etc. skal undersøges, inden man kan være helt sikker på udgifterne for de alternative fire løsninger.

Cowi påpeger også, at de alternative løsniner sender cyklisterne ud på omveje i forhold til det oprindelige cykelsti-projekt, og al erfaring siger, at en cyklist altid vil vælge den korteste rute. Dermed risikerer man altså, at cyklisterne vil blive ved med at køre på Tersløsevej sammen med bilisterne.

Grusveje, skovstier og markveje er heller ikke cykle at køre på ved alle årstider.

Kommunen har også bedt Cowi undersøge, om det oprindelige projekt kan gøres billigere ved at bruge anden opbygning af stien og eventuel gruslag i stedet for asfalt.

Afgørende pengepulje Her er svaret fra Cowi, at det også vil give større vedligeholdelsesudgifter, og at der endnu ikke er store erfaringer med opbygning af bærelag med slagger eller uden leca.

- Nu er det så undersøgt. Der er stadig mange ubekendte, så indtil videre foreslår vi at køre videre med den oprindelige plan og se, om vi ikke får penge fra den statslige pulje. Får vi ikke det, så har vi en ny situation, og vi må tage sagen op igen, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

Den entreprenør, M.J. Eriksson, der vandt entreprisen på det oprindelige cykelsti-projekt, er bekendt med, at projektet kun sættes i gang, hvis der kommer penge fra den statslige pulje.

Jens Nygaard forventer et svar omkring puljen en gang i oktober.