Psykolog Trille Tøttrup Voetmann flyttede for to år siden sin klinik til Dalen 4 i Sorø. Her har hun både individuel terapi og parterapi. Fra januar 2021 underviser hun i meditation i Sorø Sundhedshus på Feldskovvej. Foto: Merete Jensen

Psykolog klar med meditationskursus

Psykolog Trille Tøttrup Voetmann er efter to år med sin praksis »Psykologisk Klinik« på Dalen 4 klar med et nyt tiltag. En kursusrække med meditation som omdrejningspunkt.

- Jeg oplever ofte i min praksis, at klienterne har svært ved at finde ro og nærvær i en stresset hverdag Det er heller ikke blevet bedre af, at corona-situationen påvirker folk både arbejdsmæssigt, socialt og personligt, siger Trille Tøttrup Voetmann.

- Her har jeg specialiseret mig i meditation, og hvordan meditation kan frigive enorme ressourcer - netop ved at man kigger indad.

Trille Tøttrup Voetmann bruger selv meditation som et aktivt værktøj til at skabe ro og nærvær, for det handler om at tømme hjernen for de bevidste tanker, have fokus på åndedrættet og mærke efter i kroppen.