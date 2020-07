Der er mulighed for at prøve at flyve med drone - eller se andre gøre det.Foto: Jens Wollesen

Prøv at styre en drone

Lørdag den 1. august er der mulighed for også ikke-medlemmer for at komme og kigge nærmere på droneflyvning.

På dagen er der endvidere mulighed for at købe såvel en drone som medlemsskab af foreningenPrisen er 200 for børn og unge - og 300 kr., hvis man er over 18 år.