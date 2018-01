I Sorø kan man spille amerikansk fodbold sammen med Sorø Eagles. Privatfoto

Prøv amerikansk fodbold

Sorø - 31. januar 2018

Søndag 4. februar kl. 10-12 er der mulighed for at prøve kræfter med amerikansk fodbold i Sorø Hallen.

Det sker i anledning af den landsdækkende såkaldte Rookie Day. Rookie betyder nybegynder.

I Sorø bliver der spillet amerikansk fodbold i Sorø Eagles, der hører under SOR IF, hvis formand John Christoffersen, bedyrer, at alle kan være med, når det gælder amerikansk fodbold:

- Vi har brug for alle typer. De små hurtige og de store stærke. Og de overvægtige. Der er brug for alle typer på et hold.

På Rookie-dagen vil der være mulighed for at prøvetræne indenfor alle aldersgrupper, og det er muligt at låne udstyr.

Sorø Eagles har en facebook-side, hvor man kan tilmelde sig.

