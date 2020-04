Privatskolen takker for støtten

- Jeg er imponeret over, hvordan vores forældre støtter op om skolen og undervisningen, velvidende, at de ikke er uddannede skolelærere allesammen, at de også har et job at passe, og der samtidig kan være store konsekvenser mht. arbejde og løn i nogle familier. Små børn, lektier, job og meget få relationer kogt sammen i de små hjem kan komme til at presse selv de bedste og ressourcestærkeste familier. Det er her vi skal passe på hinanden, siger Nanna Kofoed Øhrgaard.