Private daginstitutioner får tid til tilpasning men ingen penge

Sorø - 12. november 2020 kl. 16:39 Af Ulla Grundtvig Brask

Et enigt økonomiudvalg i Sorø siger ja til, at Røde Kors Børnehus overgår fra privat til kommunalt. De to andre private daginstitutioner kan politikerne ikke hjælpe økonomisk.

Både Pedersborg Børnehus og Skovhuset på Ringstedvej, der er private daginstitutioner, rammes voldsomt på økonomien, når Røde Kors Børnehus - efter planen - bliver kommunalt i 2021. Deres råb om hjælp har politikerne i Økonomiudvalget hørt, men de har ikke mulighed for at gøre noget. Andet end at give dem tre måneder til tilpasningen.

Det er konklusion efter onsdagens møde i Økonomiudvalget.

Udfordringer forude Pedersborg Børnehus mister årligt 738.619 kroner som en konsekvens af den nye situation. Skovhuset kommer til at mangle 505.786 kroner om året.

Det er så store beløb, at begge private daginstitutioner frygter, at de må enten lukke eller sænke standarden.

Pengereduktionen skyldes lovgivning omkring bygningstilskud til private institutioner i kommunen.

- Der var lagt op til, at overdragelsen af Røde Kors Børnehus skulle ske 1. januar 2021, men i økonomiudvalget er vi blevet enige om at rykke datoen til 1. april 2021, så de to private daginstitutioner har mulighed for at tilpasse omkostningerne, siger borgmester Gert Jørgensen.

Fuld forståelse Det betyder konkret, at de to daginstitutioner får fortsat tilskud i januar, februar og marts 2021.

Han har fuld forståelse for de to private institutioners bekymringer omkring økonomien fremover, men påpeger, at politikerne i Sorø Byråd ingen lovhjemmel har til at kompensere Pedersborg Børnehus og Skovhuset.

- Den eneste måde, vi kan imødekomme dem i denne situation, er ved at rykke overdragelsen af Røde Kors Børnehus og på den måde give dem lidt mere tid, og det har vi gjort, siger Gert Jørgensen.

- De private institutioner har - helt efter loven - valgt at bruge et bygningstilskud til driftsomkostninger, fordi der var en usædvanlig situation med Røde Kors Børnehus, der havde relativt mange kvadratmeter og relativt få børn. På den måde trak Røde Kors Børnehuset et stort bygningstilskud, som kom de andre til gode. Men det forhold ændrer sig nu, og jeg håber, Pedersborg Børnehus og Skovhuset er klar til at tilpasse sig den nye situation, siger borgmesteren.

Fortsat privat Han siger samtidig, at han er glad for at have private pasningstilbud i Sorø Kommune, og at han håber, de fortsætter - blot tilpasset forholdene.

- Jeg sætter stor pris på sådanne private initiativer, og jeg synes godt om, at nogen udfordrer det kommunale. Derfor håber jeg heller ikke, at det bliver aktuelt med en eventuel kommunalisering af de to private tilbud, siger Gert Jørgensen.

Til byrådet Siden 1973 har Røde Kors Børnehus fungeret som selvejende daginstitution i Fjenneslev. Sorø Kommune var fra start positivt indstillet overfor henvendelsen fra børnehusets bestyrelse om en mulig kommunalisering.

- Det er et enigt Økonomiudvalg, som har indstillet til byrådet at gennemføre en kommunalisering af Røde Kors Børnehus, så der også fremover vil være et tilgængeligt dagtilbud til børnene i og omkring Fjenneslev og Alsted, siger borgmester Gert Jørgensen.

Røde Kors Børnehus og konsekvenserne for Pedersborg Børnehus og Skovhuset er på byrådets møde den 18. november, hvor det skal vedtages endeligt.

Kort og godt om sagen Når Røde Kors Børnehus i Fjenneslev går fra at være privat til at være kommunal, sker der lovgivningsmæssigt et fald i bygningstilskuddet til private institutioner.

Med relativt mange kvadratmeter og relativt få børn har Røde Kors Børnehaven trukket et stort bygningstilskud.

Når Røde Kors Børnehus tages ud af regnestykket, ser virkeligheden pludselig anderledes ud.

Den nye situation rammer de to øvrige private institutioner i kommunen: Pedersborg Børnehus og Skovhuset på Ringstedvej.

For Pedersborg Børnehus betyder det eksempelvis et årligt beløb på 738.619 kroner, som udgør en betydelig del af institutionens samlede økonomi. Det beløb kommer til at mangle fremover.

I Skovhuset drejer det som et beløb på 505.786 kroner om året.

De to private institutioner har meddelt Sorø Kommune, at ændringen af bygningsstilskuddet vil betyde, at man ikke kan opretholde et dagtilbud med samme standard som i dag, eller i værste fald at institutionerne må lukke.