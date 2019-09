Se billedserie Der er mange frivillige i Sorø Ungdomsprojekt, men ikke alle deltog i uddelingen af frivilligpriserne. På billedet ses en håndfuld af projektets frivillige. Fra venstre er det Matias Lang Sørensen, Benedikte Millena Møller, Olivia Foersom Danielsen, Annika Lykke Hansen, Silja Pind, Caithlin Lavinia Hunt, Tobias Løssing og Sigurd Hutnik Nielsen. Foto: Martin Pedersen

Prisvindere: Man får meget af at være frivillig

Sorø - 30. september 2019

Sorø Kommunes frivilligpriser går i år til Sorø Ungdomsprojekt og Anna Grete Refsgaard Jørgensen.

Sorø Ungdomsprojekt vinder den kollektive pris for at skabe arrangementer for unge. Og Anna Grete Refsgaard Jørgensen vinder den individuelle pris for sit arbejde for demente og deres pårørende gennem Alzheimerforeningen.

For Anna Grete Refsgaard Jørgensen var det en stor overraskelse, at hun overhovedet var i spil til at vinde prisen.

- Det er lidt mærkeligt, for jeg anede ikke, at jeg var indstillet til prisen, og jeg aner ikke, hvem der har indstillet mig. Jeg kan ikke lade være med at være glad, og samtidig er jeg berørt af det. Det jeg gør, er en selvfølge for mig, fordi behovet er så stort, siger Anna Grete Refsgaard Jørgensen til DAGBLADET og Sjællandske.

Hun er pensioneret sygeplejerske, og har blandt andet arbejdet i psykiatrien og været leder af et plejehjem.

For 26 år siden var hun med til at starte en lokalafdeling af Alzheimerforeningen i Vestsjælland.

- På den måde har det vel bare været en fortsættelse af mit arbejdsliv - men uden løn. Jeg fik mere tid til at arbejde med min store interesse, siger Anna Grete Refsgaard Jørgensen.

I foråret trådte hun ud af Alzheimerforeningens bestyrelse, men hun er stadig aktiv i foreningen.

Hun har ansvaret for to pårørende-grupper og er desuden involveret i mødestedet Fristedet og i afviklingen af ferieophold for demente og pårørende under overskriften »tillid og tilladelighed«.

Anna Grete Refsgaard Jørgensens drivkraft er, at de demente og pårørende har behov for hendes hjælp.

- Der kommer flere med demens, så der er brug for, at nogle træder til. Der er et behov. Men det er gensidigt. Det giver også mig selv en masse. Man er tæt på andre mennesker i en sårbar situation, forklarer hun.

For Sorø Ungdomsprojekt er det også behovet, der har skubbet initiativet fremad.

Oprindeligt var det Benedikte Millena Møllers afslutning på et projektmager-kursus, men siden har det udviklet sig på mange måder.

- For at få mit kursusdiplom lavede jeg en musikaften, fordi jeg syntes, der var brug for noget ungdomskultur i Sorø. Der kom 170 mennesker på en tirsdag i november. Der var en enorm opbakning. Det, der bare skulle have været en engangsforestilling blev til meget mere end det. Der kom flere frivillige til og derfor også flere forskellige arrangementer, fortæller Benedikte Millena Møller.

Sorø Ungdomsprojekt har blandt andet arrangeret brætspils-aften og open air-biograf.

Nu har gruppen planer om at oprette en filmklub og deltage i jule-aktiviteter og kyndelmisse-festen i Sorø.

- Alle arrangementer er bygget på fælles interesser, som man kan samles om. Man får ekstremt mange venner af at være med i det her, siger Annika Lykke Hansen.

- Vi forsøger at være en mangfoldig gruppe, så man selv kan arrangere det, man har lyst til. Og det er uforpligtende. Man behøver ikke at deltage i alle arrangementer, siger Matias Lang Sørensen.

- Der ligger også en belønning i at være frivillig og give noget til andre istedet for kun at modtage, siger Caithlin Lavinia Hunt.

Med til begge frivilligpriser hører 2000 kroner og en keramisk figur lavet af keramiker Gerda Østergaard.