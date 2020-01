Se billedserie De to fyrtårnspriser gik til Sandstone og PUST. På billedet ses fra venstre udvalgsformand Rolf Clausen, Søren Wiberg og Tove Hede fra Sandstone, Rune Trappaud Rønne og Mette Hesselberg fra PUST samt borgmester Gert Jørgensen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Priser til sandsten og sorgarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Priser til sandsten og sorgarbejde

Sorø - 06. januar 2020 kl. 22:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var gazellevirksomheden Sandstone i Duebjerg gl. mejeri og PUST - en forening for samtalegrupper, der løb med erhvervslivets Fyrtårnspriser i 2020. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Begge prismodtagere blev valgt, fordi de dels gør et fantastisk godt stykke arbejde, og dels fordi de har gjort Sorø kendt langt uden for kommunegrænsen.

Borgmester Gert Jørgensen uddelte organisationsprisen, og med PUST, Sorø Ungdoms Projekt og Alsted-Fjenneslev Traktortræk som nominerede, var det et stærkt felt.

Om vinderen sagde Gert Jørgensen:

- Det er en samtaleforening for børn og unge i sorg, der kan skyldes dødsfald, skilsmisser eller andre livskriser. Alt foregår på frivillig basis, og det er gratis at være med. PUST er netop i Go'Ons landsdækkende konkurrence blevet kåret til årets forening i Danmark. PUST har fået en enorm presseomtale, og vi får jævnligt henvendelser fra andre kommuner, der gerne vil med i ordningen.

Syv grupper Det var Rune Trappaud Rønne, der med udgangspunkt i Dianalund satte det hele i gang.

- Vi begyndte med en enkelt gruppe for folk med forskellige problemstillinger, sagde han og fortalte, at senere har man kunnet dele emnerne mere op.

- I januar sætter vi gruppe nummer syv i gang, fortsatte han.

- Vi samarbejder gerne også med erhvervslivet i Sorø Kommune - alle er velkomne hos os. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge har behov for grupperne. De har svært ved at forstå de sociale spil, og de møder forskellige udfordringer som eksempelvis dødsfald eller skilsmisse. Især gymnasiepiger rammes ofte af stress i forbindelse med de præstationer, de skal yde - og som de forventer af sig selv - og flere og flere voksne efterlades alene.

Fælles ansvar - Mange har spurgt mig, hvorfor vi ikke bare lader kommunen om det, sagde Rune Trappaud Rønne.

- Men vi har alle et ansvar for at hjælpe og for at spille hinanden bedre. Jeg er hverken pessimist eller optimist. Jeg er realist. Verden bliver gradvist et bedre sted at være. Vi har ikke nået toppen endnu, men vi er på vej.

Fire gazeller Også Sandstone har sikret sig stor hæder. For fjerde år i træk er Sandstone blevet Børsen-gazelle, og virksomheden har netop ansat sin tredje akademiker. Det var formanden for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, Rolf Clausen, der uddelte prisen til Tove Hede og Søren Wiberg, der gav en god del af hæderen tilbage til Sorø Kommune.

- Vi møder mange mennesker, og det er helt tydeligt at mærke, at vi i Sorø har et godt netværk samt en kommune, der hjælper erhvervslivet meget, sagde Søren Wiberg.

Natursten er måske ikke umiddelbart det mest oplagte at bygge en virksomhed på, men Tove Hede fortalte, hvordan det hele begyndte med, at en landskabsingeniør (Søren) samt en anlægstekniker og havearkitekt (Tove) mødtes. Via fælles venner i England fik de sat en import af sandsten fra Indien i gang med den gode opskrift, at englænderne far indstillet på at vente lidt med betalingen, mens kunderne til gengæld betalte inden levering.

Stor vækst Nu sælges der natursten fra flere steder i verden, men sandsten og Indien står fortsat markant i billedet. Det begyndte med tre paller sten - nu er der på lager sten til 40.000 kvadratmeter. Nabogrunden til Duebjerg gl. Mejeri er købt til - her lå tidligere Flinterup Forsamlingshus - og parrets have et omdannet til et udendørs showroom med forskellige eksempler på haverum med sten.

I denne uge kommer der fire containere med sten - i alt på årsbasis lyder tallet på 200. Og det tager altså typisk mellem otte og 12 uger fra en bestilling er afgivet, til varen er modtaget.

- Men containerskibstrafik er meget miljøvenlig, fortalte parret.

- Vores produkter udleder tre-fem gange mindre CO2 end beton, der produceres i Danmark. Og så har sandsten den kvalitet, at de holder evigt, og de producerer ikke noget affald, ligesom der ikke er spild.

Partnerskab har virksomheden med Huskompagniet, men der indgås gerne flere - også i Sorø Kommune.

Socialt projekt I Indien har Sandstone involveret sig i opbygningen af et privathospital med en række læger tilknyttet. Medicin er gratis, hvis det er billig medicin - er det dyr medicin får patienter den til kostpris. Der er skaffet en ambulance til hospitalet, ligesom der er oprettet en slags »Matas-forretning« med produkter uden for mange kemikalier.

- To gange om måneden bespiser vi 800 mennesker, så de ved de arrangementer får sund og nærende kost, fortalte Søren Wiberg, der også understregede vigtigheden af, at virksomheder også engagerer sig i sociale projekter.