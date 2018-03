Pris til ung og lokal forsker

- Mit projekt handler om at rense grundvandet for kræftfremkaldende klorerede opløsningsmidler via elektrisk strøm for at beskytte forbrugerne. Helt konkret etableres elektrokemiske zoner i grundvandet ved at installere elektroderne i netop grundvandszonen. Fordelene er, at metoden er let at implementere, at der hverken indsprøjtes kemikalier og bakteriekulturer eller ekstraheres grundvand. Desuden forventes metoden at være billigere og mere bæredygtig end nuværende afværgeforanstaltninger, forklarer Bente Højlund Hyldegaard på www.byg.dtu.dk.