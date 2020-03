Prinsesse-besøg på hospice er blevet aflyst

H.K.H. Prinsesse Benedikte skulle have deltaget i fejringen af Hospicegården Filadelfias 10 års fødselsdag den 19. marts. Men nu er receptionen blevet aflyst på grund af Corona.

Hospicechef Bettina Kotasek har tirsdag - sammen med bestyrelsen for Hospicegården - truffet beslutning om, at den planlagte jubilæumsreception på Elmevej 7 torsdag den 19. marts aflyses.

- Baggrunden for aflysningen er, at vi i disse Corona-virus-tider ikke kan forsvare at samle 150 mennesker i Hospicegårdens dagligstue. Det er af hensyn til patienter, pårørende, medarbejdere, frivillige og gæster, siger en ærgerlig hospicechef, Bettina Kotasek.