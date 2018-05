Se billedserie 33 dagplejebørn og over 40 voksne var samlet for at fejre Dagplejens Dag hos Natur-Børnehuset i Munke Bjergby. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Prinser og prinsesser fejrede dagplejen

Sorø - 09. maj 2018 kl. 17:41 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prinserne og prinsesserne kom i både store og små størrelser til Natur-Børnehuset i Munke Bjergby.

Her var de kommunale dagplejere fra Munke Bjergby- og Stenlille-området inviteret indenfor for at fejre Dagplejens Dag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Annette Lauridsen er dagplejer i Døjringe. Hun mener, at arrangementet er med til at bevare dagpleje-ordningen.

- Dagplejens Dag betyder, at folk lærer dagplejen at kende, og forældrene møder hinanden over en kop kaffe. Andre hører også om dagplejen, og det har stor betydning. Det er med til, at dagplejen lever videre. Ellers tror jeg, at alle børn ville være i en vuggestue, siger Annette Lauridsen.

Hun har været dagplejer de seneste 10 år. I perioden er antallet af dagplejere i Sorø Kommune gået fra 187 til 50, mens der er blevet åbnet op for flere vuggestuepladser.

Annette Lauridsen ærgrer sig over udviklingen.

- For dagplejen giver børnene en roligere start på livet. Vi opdager måske nogle ting, før andre ville gøre det, for eksempel med synet eller hørelsen. Vuggestuerne er ikke en dårlig ordning. Men det er godt, at dagplejen er her for de børn, der har behov for det, siger hun.

Annette Lauridsen har gennem årene oplevet både centralisering og decentralisering. Og hun tror, at det er svært at hamle op med udviklingen.

- Vi kan bare prøve at oplyse om dagplejen, for mange forældre kender ikke ordningen, siger Annette Lauridsen.

Omkring 80 personer var samlet til prinse- og prinsessefest i Natur-Børnehuset. Børnenes forældre og bedsteforældre var også inviteret med til festen, der har haft forskellige temaer hver gang de seneste år.

Kimmi Wesselhoff bor i Tølløse, men har fået en dagplejeplads i Stenlille til sin snart toårige datter Hailey. Det er en slags pendlerplads, der gør det muligt at aflevere datteren hos en dagplejer på vejen til arbejde.

Kimmi Wesselhoff har helt bevidst valgt at benytte dagpleje-ordningen.

- Jeg synes, at der er mere tid til børnene hos en dagplejer end i en vuggestue. Jeg tror også, at børnene får lidt mere kærlighed i dagplejen, og det nærvær betyder meget. Jeg har selv gået i dagpleje, og jeg havde et tæt forhold til min dagplejer, siger Kimmi Wesselhoff.