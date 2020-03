Se billedserie Genbrugsstationen i Dianalund, som billedet her er fra, genåbner onsdag - også med det nye bookingsystem. Billedet er taget, før corona-restriktionerne blev indført. Foto: Martin Pedersen

Premieredag for tidsbestilling gik over al forventning

Sorø - 31. marts 2020 kl. 15:32 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen genåbnede genbrugsstationen i Sorø - men kun for dem der havde bestilt en tid via et nyt bookingsystem. Det gik godt, melder AffaldPlus.

Allan B. Johansen, der er vicedirektør og chef for genbrug og udvikling i AffaldPlus, er glad: Tirsdagen på genbrugsstationen i Sorø er gået rigtigt godt. Det var første åbningsdag efter corona-lukkede uger.

- Det er ikke bare gået godt, men fantastisk godt i Sorø. Der har ikke været nævneværdig kø, og borgerne har taget det pænt, siger Allan B. Johansen.

Dagens brugere af genbrugsstationen havde alle i forvejen booket en tid via AffaldPlus' hjemmeside. Bookingssystemet er lavet for at leve op til sundhedsmyndighedernes krav om at sikre afstand mellem kunder og medarbejdere, og derfor bliver det i en periode nødvendigt at bestille tid, før man kan komme ind på genbrugspladsen i Sorø og i Dianalund. Perioden ventes at vare påsken med.

Når man booker, får man 20 minutter på genbrugspladsen, og det rækker for det meste.

- Der kan være en lille kø, hvis det trækker ud med at komme af med affaldet, men som det ser ud nu, går det fint, siger Allan B. Johansen.

Han roser brugerne for at være gode til at holde afstand og vise hensyn.

- Det er især ved småt brandbart og ved pap-containerne, at man kan komme tæt på hinanden, men det er borgerne altså gode til at tackle, lyder det fra Allan B. Johansen.

Bookingsystemet var tirsdag så velkørende, at AffaldPlus har fået flere opfordringer til at fortsætte systemet og gøre det permanent.

Hvis man »bare« skal af med haveaffald og ikke vil være bundet af en booket tid, kan man benytte havepladsen i Stenlille, oplyser AffaldPlus. Den har døgnåbent.

AffaldPlus arbejder fortsat med planerne om at finde en ny lokation i Pedersborg til haveaffald, således at der frigives plads på genbrugsstationen i Sorø.

- Vi har et par lokationer i kikkerten, men det er ikke noget, som er på plads endnu, siger Allan B. Johansen.

Han håber, at en ny haveaffaldsplads i Sorø kan være en realitet i slutningen af 2020.

- Men 2021 er nok mere realistisk, siger han.