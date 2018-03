Preben Lund i gang med en af prøverne. Jonas Tybirk noterer resultatet. Foto: Thomas Olsen

Preben Lund: Med bolden glemmer jeg alderen

Sorø - 29. marts 2018 kl. 10:03

Socialdemokraternes 65-årige byrådsmedlem Preben Lund holder sig i form med fodbold.Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er jo sjovt igen at møde dem, som jeg spillede sammen med - eller mod - da jeg var ung. Ja, jeg møder jo nogen helt tilbage fra den tid, hvor vi spillede på Skolevej.

Det siger Preben Lund. Han er en af de i alt 20 spillere, der mødes hver tirsdag på sportspladsen ved Frederiksberg Skole for at spille fodbold og lave milde former for gymnastik og styrketræning. Det er DGI, der i forståelse med Lynge-Broby Idrætsforening står bag arrangementet, der har Poul Hangler og Vibeke Lund som instruktører.

Tilslutningen til holdet, der spiller 10 tirsdage inden sommerferien og 10 tirsdage efter, er vokset i år.

- I fjor var vi 12-14 stykker. Nu er vi omkring 20, fortæller Preben Lund.

- Vi dækker fra 60 år op til 80, og der er både gutter, der har spilet fodbold tidligere og nogle, der ikke har. Jeg synes, at det giver en masse - og nok så vigtigt er der også mange værdifulde hyggestunder, for vi slutter af i klubhuset med en kop kaffe og en god snak.

Der varmes grundigt op, ligesom der strækkes ud bagefter, så skader undgås.

- Vi har dog haft et par stykker, der måtte stoppe igen. I begge tilfælde fordi de havde en knæskade, og så går det ikke, siger Preben Lund.

- Men ellers skal jeg lige love for, at man glemmer alderen, når først bolden ruller. Så får den fuld skrue - og heldigvis er det også sådan, at der er bold med i så¨godt som alle de øvelser, vi laver, når vi ikke spiler til to mål.

Nu er det jo en ikke ukendt sag, at fodboldspillere kan lade temperamentet løbe af med sig.

- Ja, det kender jeg godt fra tidligere, siger Preben Lund med et stort smil.

- Men også på den måde er jeg blevet rummeligere, så jeg er færdig med at brokke mig til dommeren eller skælde med- og modspillere ud. De er de andre også. Her tager vi tingene med et smil.