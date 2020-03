Præster når ud til sognebørn på nettet

Også landets kirker må i denne tid holde lukket, og derfor går sognepræsterne nye veje for at nå deres menigheder.

Egentlige videoprædikener er Sorø Sogn indtil videre alene om, men de øvrige præster har fundet forskellige måder at holde kontakten til sognebørnene på hjemmesider og facebook-sider. I Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede sogne er det muligt på kirkernes hjemmeside at læse den prædiken, som sognepræst Anders Frederiksen under normale forhold ville have holdt i kirken.