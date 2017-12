The Beatles Revival spiller på Hotel Postgaarden 12. januar. Pressefoto

Postgaarden satser med en stor Beatles-fest

Sorø - 14. december 2017

The Beatles Revival gæster Sorø 12. januar 2018. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Der sker meget i Sorø - men der skal ske endnu mere.

Det siger Hotel Postgaardens direktør René de la Cruz. Og 12. januar 2018 er han med til at sørge for, at udsagnet går i opfyldelse. Det er nemlig lykkedes René de la Cruz at få et af verdens bedste Beatles-kopibands - The Beatles Revival fra Prag i Tjekkiet - på besøg. Tidspunktet betyder blandt andet, at en billet til arrangementet også kan benyttes som julegave-idé.

Arrangementet laver Hotel Postgaarden i samarbejde med Dit Sorø, 4180 Sorø, Sorø Avis og sn.dk.

- Jeg har jagtet muligheden et stykke tid og er glad for, at det lykkedes at få The Beatles Revival til Sorø, siger René de la Cruz.

- Jeg sammenligner det lidt med den store ABBA-koncert, vi havde i fjor, men i dette tilfælde bliver der dog tale om det, man nærmest kan betegne som en »intim-koncert«, for selv om jeg benytter både Kongealen og Dronningesalen, har vi kun plads til 200.

The Betales Revival har gennem de seneste 16 år givet mere end 2.600 koncerter verden over. Blandt andet har bandet optrådt ved meget store arrangementer. Bandet har eksempelvis med stor succes optrådt på Bakken i København.

- The Beatles Revival går højt op i, at alt skal være så autentisk som muligt, fortæller René de la Cruz.

- For eksempel har den højrehåndede bassist lært sig at spille med venstre hånd, så det svarer til den måde Paul McCartney spillede på.

Fredag den 12. januar åbnes dørene kl. 18.30. Det er muligt at tilkøbe tapas, som kan nydes inden eller under koncerten. Udleveringen vil dog tidligst ske fra kl. 19.00. I restauranten er det fra kl. 17.30 muligt at nyde en højrebsbuffet. Her skal man helst bestille plads på tlf. 57 63 22 22.

The Beatles Revival går på scenen kl. 20.30.

- Efter Beatles-melodierne lukker vi dog ikke, siger René de la Cruz.

- I stedet overtages scenen af bandet Steamrollers, som give den gas med 60'er-musik i et par timer.

Postgaarden er i øvrigt i færd med at lave en ny og større scene med podie til trommer, bagtæppe, log hvad der ellers hører til. Stolene i de to sale er ligeledes skiftet ud.

Ved arrangementet sælges der udelukkende øl fra Sorø Bryghus, der bor på samme matrikel som Hotel Postgaarden og brygger øl i Mimerlund.

Billetter til arrangementet kan købes på sjbilletten.dk.

The Beatles Revival kan ses og høres her: