Postgården har stået tom og aflåst under nuværende ejer. Uåbnet post har hobet sig op ved indgangen, og til gården er alle vinduer dækket af plader. Foto: Lene Berthelsen

Postgården er sat til salg igen

Sorø - 18. august 2020 kl. 06:35 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hotel Postgården, der har ligget tom, øde og uplejet hen i et år, er atter sat til salg.

Det københavnske selskab Ejendomsdrift DK3 ApS, der købte hotellet i juli sidste år, kom aldrig i gang med at realisere planerne om at omdanne hotellet til boliger og liberalt erhverv, således som meldingen lød ved overtagelsen.

Da avisen ringer til direktør for Ejendomsdrift DK3 ApS, Niels Henrik Nissen, for at høre, hvorfor stedet allerede skal sælges igen, når samtalen slet ikke at komme i gang, før Niels Henrik Nissen siger:

- Du kan ringe til mig om tre måneder. Så er der nyt omkring planerne.

Men hvordan kan du vide, hvad der vil ske om tre måneder, når ejendommen er sat til salg? Du kan vel ikke vide, hvad en kommende køber vil?

- Næh, nej, det er selvfølgelig rigtigt.

Kan du fortælle, hvorfor du har valgt at sætte Hotel Postgården til salg i stedet for selv at arbejde videre med stedet?

- Det vil jeg ikke kommentere på. Jo, det er for at prøve markedet af. Alle sagde jo, at ejendomspriserne ville falde nu med coronakrisen, men det modsatte ser ud til at være tilfældet. Så derfor ville jeg lige prøve markedet af. Det kan du godt skrive.

Men du har ejet ejendommen i godt et år nu, og der er ikke sket nogetsomhelst på stedet?

- Jeg har arbejdet med arkitekterne. Ellers har jeg ingen kommentarer. Tak for nu. Farvel.

Ejendomsdrift DK3 ApS købte selv Hotel Postgården for otte mio. kr. Den pris, er nu hævet til 12,5 mio. kr.

For det får man 2.230 kvadratmeter bygninger i en stand, der ikke er blevet bedre det seneste år og 3.414 kvadratmeter grund.

Hotel Postgården har fungeret som hotel i godt 250 år. Bygningen ud mod Storgade - forhuset - er fra 1767, og ifølge kommunalplanen må der nu godt indrettes boliger i den - blot ikke i den del af stueetagen, der har vinduer ud mod Storgade.

Bygningen har tidligere været fredet, men den fredning ophævede Kulturarvstyrelsen i 2004, fordi Postgården efter styrelsens mening var blevet for ombygget til at det gav mening med en fredning.

I den resterende del af det store kompleks er det også blevet tilladt at indrette boliger.