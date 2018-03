PostNord er ved at få den nye pakkeboks på plads i Holberg Arkaden. Privatfoto

PostNord udvider sin postservice i Sorø

Sorø - 23. marts 2018 kl. 14:56 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som bekendt stopper Svegård Bog & Idé som posthus med udgangen af marts, men det betyder ikke, at PostNord lukker ned. Tværtimod fører nye aftaler nu til, at PostNord skruer op for sin postservice i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø: Nyt er en pakkeboks i Holberg Arkaden, posthus hos Kongebro Bageriet, og at Candy Corner i Storgade også begynder at udlevere pakker.

- Med de nye tilbud bliver postservicen i Sorø endnu mere tilgængelig. Jeg er glad for, at Kongebro Bageriet har ønsket at overtage posthuset, og at Candy Corner gerne vil være pakkeudlevering. Og så vil vi også rette en tak til Sorø Erhverv og Sorø Kommune, som har været en stor hjælp i arbejdet med at finde interesserede erhvervsdrivende og ikke mindst i forhold til opsættelsen af en ekstra pakkeboks i Holberg Arkaden, siger Maj-Britt Radmer, distriktschef hos PostNord.

Hos Candy Corner kan der alene hentes pakker, mens der hos Kongebro Bageriet kan hentes og sendes breve og pakker samt købes frimærker og pakkeporto. Bog og Idé stopper som byens posthus med udgangen af marts, men fortsætter som indleveringssted for forfrankerede breve og pakker og vil også fortsat tilbyde salg af almindelige frimærker. Og fra byens nu tre pakkebokse i Holberg Arkaden, i Fakta og ved Sorø Station kan der hentes og sendes pakker.

- Det har stor betydning for såvel borgere som erhvervsliv i Sorø, at der er gode muligheder for at kunne sende og afhente pakker og breve. Derfor er jeg meget glad for, at PostNord på kort tid har formået at finde en god løsning for posten i byen, siger Laila Haunstrup Bregner Carlsen, erhvervschef i Sorø Erhverv.

Hos Kongebro Bageriet og Candy Corner glæder man sig til at få post ind i butikken:

- Vi ser frem til samarbejdet og har en forventning om, at posthuset vil trække kunder til og gøre Kongebro Bageriet til et omdrejningspunkt i lokalområdet, siger Michael Frederiksen, indehaver af Kongebro Bageriet.

- I Candy Corner er det en ekstra god service for vores kunder, at de kan hente deres pakker sendt med PostNord hos os, siger Hayssam Abdul, der ejer Candy Corner.

Posthuset hos Kongebro Bageriet er åbnet 14. marts, Pakkeboksen i Holberg Arkaden forventes klar til brug fra 7. april, mens der udleveres pakker hos Candy Corner fra 3. april. Sidste åbningsdag for posthuset hos Bog og Ide, inden det bliver indleveringssted, er 31. marts.