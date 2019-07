Polititjek på Rustkammervej

To blev sigtet for at køre på ulovlige knallerter. En blev sigtet for tyveri af en knallert og for ikke at have knallertbetvis, mens en anden blev sigtet for kørsel uden førerret og for ikke at efterkomme politiets anvisninger og for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen. En bilist blev sigtet for ikke at have spændt sikkerhedsselen.