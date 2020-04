Se billedserie Mogens Schwensen (K): - Vi har allerede Skelbæklund. Vi behøver ikke mere specielt. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politisk uenighed om den rigtige boligvare

Sorø - 29. april 2020 kl. 19:38 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Pilegårdstrekanten være et almindeligt parcelhuskvarter - eller skal der tænkes anderledes og mere bæredygtigt. Det er der ikke helt enighed om i byråd.

Et enigt Sorø Byråd har netop besluttet at fremrykke forundersøgelser og lokalplanlægning for den såkaldte Pilegårdstrekant i Dianalund.

Dermed går det indledende arbejde i gang i år i stedet for næste år, og det bliver hele det 17,3 hektar store område, der skal forundersøges.

Selv om byrådet ikke er nået til den mere detaljerede planlægning for området, kom debatten ved byrådsmødet alligevel til at handle om, hvilken slags boligkvarter, der skal være på arealet. Og her er der ikke helt enighed.

- Vi har en enestående mulighed for at lave et samlet boligområde med fokus på bæredygtighed. For at vise, at vi har en vision for området, lagde Anne Madsen (S) ud.

Specielt eller ej Mogens Schwensen (K), der selv bor i Dianalund, mener, at det vigtigste er, at et nyt kvarter kan være med til at sikre byens og forretningslivets overlevelse:

- Vi har i forvejen Skelbæklund, der er meget specielt. Vi har ikke behov for mere. Vi har behov for flere borgere.

Annette Raaschou van der Star (S) bor også i Dianalund, og hun vil gerne have noget, der er anderledes:

- Vi snakker så meget miljø, kultur og klima. Det er vigtigt for mig, at vi skaber noget andet. Det kan være flere grønne oaser i boligområdet - også til gavn for bierne. Anderledes byggeri tiltrækker anderledes borgere, og mangfoldighed er godt.

Det folk vil have Lars Schmidt (DF) er på linje med Mogens Schwensen:

- Det er fint, at vi snakker klima, miljø og så videre og så videre, men for os er det vigtigt, at vi har de varer, folk vil have. Vi skal ikke ud i projekter, hvor vi bygger noget uden garanti for, at folk vil bo i det. Vi har jo haft det svært med f.eks. storparceller.

Anne Madsen er overbevist om, at folk rent faktisk gerne vil bo bæredygtigt. Det samme er Enhedslistens Bo Mouritzen, der ønsker et generel anden indgangsvinkel, når nye områder skal udvikles:

- I dag er der for entydigt fokus på udstykning og salg. VI skal huske, at vi ikke bare bor i et hus, men i et område, så der skal også fokus på infrastruktur. Vi skal op i helikopterperspektiv.

Bør være en selvfølge Linda Nielsen (SF) mener ikke, at det kan være så fremmed for byrådet at snakke bæredygtighed:

- Bæredygtighed og klima bør være en selvfølge. Come on! Vi har forpligtet os på verdensmålene. Det behøver ikke være noget meget specielt. Det kan f.eks. være at tænke flere grønne områder ind. Bedre plads mellem boligerne. Abildvej-området er et godt eksempel.

Pia Hvid (Rad.) er enig med Linda Nielsen i, at det kan gøres på enkel måder:

- Jeg vil selv gerne bo bæredygtigt, men det skal ikke være noget højttravende noget. Vi skal tænke på, at folk skal have råd til det.

Bo Christensen (K) glædede sig over, at arbejdet kan gå i gang:

- Det er vigtigt at øge købekraften i Dianalund og understøtte bymiljøet.

Tag debat senere Formand for udvalget for teknik og miljø, Jens Nygaard (V) sluttede af med at sige, at den politiske debat kan tages, når man kommer til lokalplan-udformningen. Hvortil Anita Skjoldager Eskildsen (S) replicerede:

- Ja, og du har jo sagt, at du vil være open-minded, Jens. Den holder vi hinanden op på. Og næste gang må det så være Stenlilles tur, så vi kan bevare de to forretninger, vi har.

På grund af forsamlingsforbudet foregik byrådsmødet virtuelt med hvert byrådsmedlem hjemme bag egen computer. En video fra byrådsmødet kan ses på kommunens hjemmeside.