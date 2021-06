Det er nu besluttet, hvordan trafikken gennem Tersløse skal dæmpes. Foto: Anders Ole Olsen

Politisk kompromis om trafikløsning i landsby

Sorø - 01. juni 2021 kl. 14:46 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Som bekendt ønsker et borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen nu at undersøge ny mulighed for en omfartsvej omkring Tersløse.

Men indtil en sådan eventuelt kan realiseres, skal der gøres noget andet for at dæmpe farten i den trafikbelastede landsby.

Udvalget for teknik og miljø havde lagt sig fast på en løsning, men i økonomiudvalget kom et ændringsforslag fra SF, der blev bakket op af S, og da sagen nåede i kommunalbestyrelsen kom endnu et ændringsforslag fra Enhedslisten.

Begge partier ønskede flere tiltag - flere bump, 40 km/t-zone på hele strækningen, forbud mod lastbiler for at nævne nogle.

Det var der dog ikke umiddelbart opbakning til fra den borgerlige fløj. Formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V) mener, at der er gjort meget for at finde frem til en god løsning:

- Der har været stor borgerinddragelse. Vi startede med 42 forslag, som vi i samarbejde med en borgergruppe i Tersløse skar ned til først 15 og siden seks forslag. Og vi har lyttet til forvaltningens anbefalinger af, hvad der skulle gøres. Det her er det bedste, vi kan hjælpe med på nuværende tidspunkt, argumenterede Jens Nygaard.

Såvel Bo Mouritzen som Linda Nielsen modargumenterede med, at de andre tiltag også har været nævnt i den rapport, som rådgivningsfirmaet Cowi har udarbejdet om sagen.

- Jeg havde gerne set, at farten var blevet sat ned til max 40 km/t på hele strækningen gennem Tersløse. Men det er ikke engang blevet undersøgt, om det kan lade sig gøre. Om politiet vil sige god for det, sagde Linda Nielsen.

Enden på debatten blev, at Linda Nielsen og Bo Mouritzen begge erklærede sig tilfredse med en kompromis-løsning:

- Kan vi mødes ved at skrive, at vi vil undersøge 40 km/t-hastighedszone. I Ugerløse, hvor der nok er endnu mere trafik end i Tersløse, er der både trafiksaneringer og 40 km/t-zone. Det fungerer, sagde Linda Nielsen.

Og Christian Bjerre Høst (S) bemærkede, at man også bare kunne tage en tur til Sæby, hvor der er effektive vejbump:

- Dér kører man kun hurtigere end 40 km/t én gang. For ellers smadrer man bilen.

Jens Nygaard var den første til at sige, at han godt kan gå ind for det kompromis. Det samme sagde Konservatives gruppeformand, Bo Christensen, og også den øvrige kommunalbestyrelse var enig.

Derfor vil der blive indført følgende trafiktiltag i Tersløse:

Krydsningshelle ved Tersløse syd. Helle ved Tersløse vest. Overkørbare heller ved krydset Holbergsvej/Skellebjergvej. Seks pudebump fra kirken og mod Dianalund.

Og altså også muligheden for at indføre max hastighed på 40 km/t gennem hele Tersløse - hvis politiet siger god for det. I dag er der kun et skilt, der anbefaler 40 km/t på en del af strækningen.