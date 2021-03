Beboere i Orebo og Dianalund-området vil få bedre mobil- og netdækning med den 42 meter høje mast.Arkivfoto: Chresten Bergh

Send til din ven. X Artiklen: Politisk ja til 42 meter høj sendemast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk ja til 42 meter høj sendemast

Sorø - 15. marts 2021 kl. 06:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Politikerne i udvalget for teknik og miljø har netop givet tilladelse til, at der kan opsættes en 42 meter høj gittermast på Orebovej 29 - den erhvervsejendom, der tidligere husede Orebo Teglværk.

Det er Connect44, der på vegne af Cibicom har søgt om tilladelse. Det er de samme to firmaer, der ønsker at opsætte en lignende sendemast ved Frederiksberg/Lynge. Her er sagen dog indtil videre sparket til hjørne efter beboerprotester, fordi der skal yderligere undersøgelser til.

Nabohøring Om en høj mast vil skabe samme utilfredshed hos naboerne i Orebo, vil en kommende høring vise. Naboerne vil nu blive orienteret, og hvis der kommer væsentlige indsigelser, bliver politikerne nødt til at se på sagen igen.

Når politikerne er positivt indstillet overfor masten, skyldes det de nuværende forhold, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V): - Der er et kæmpehul ude ved Dianalund i forhold til dækningen. Det er en udfordring, så jeg tænker, at borgerne bliver glade for den forbedring, masten vil give.

Den 42 meter høje gittermast vil blive opsat tæt op af industribygningerne på grunden.

Bedre løsning Forvaltningen vurderer, at den her ikke vil være til stor gene, fordi bygningerne i forvejen rager lidt op i landskabet. Og at det derfor er en meget bedre løsning, end hvis masten blev placeret i åbent landskab.

Når det er nødvendigt med en dispensation fra lokalplanen, skyldes det, at den eksisterende lokalplan slet ikke giver plads til master. Derudover siger lokalplanen, at bygninger ikke må være højere end ni meter over terræn, og at private antenneanlæg ikke må opsættes, så de er synlige fra veje, stier eller naboer.

En forudsætning for den givne dispensation er dog, at der inden for tre år skal laves en helt ny lokalplan for området, fordi dispensationen ikke må gælde længere end netop tre år.