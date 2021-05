Enhedslisten har tidligere nævnt Stillevang på Frederiksberg som en afdeling med et problematisk forløb på grund af sagerne om skimmelsvamp. Foto: Thomas Olsen

Politisk flertal vil afvente rapport

Sorø - 13. maj 2021 kl. 13:57 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Enhedslistens eneste repræsentant i Sorø Kommunalbestyrelse, Bo Mouritzen, fik ingen af de andre politikere med på et forslag, som blev bragt på bane på seneste møde i kommunalbestyrelsen. Forslaget handlede om den almene sektor.

Enhedslisten havde to konkrete forslag under emnet:

Partiet ønsker, at der arrangeres et møde med gruppeformændene, inden der holdes et styringsdialog-møde med boligorganisationerne. Og partiet ønsker, at tilsynet med boligselskaberne flyttes fra det administrative system til Økonomiudvalget.

Med andre ord: Enhedslisten ønsker kontrollen af boligselskaberne tilbage til politikerne.

- Området er vigtigt, fordi det handler om billige boliger til vores sårbare borgere. I forhold til Sorø Boligselskab har jeg nogle spørgsmål, fordi der er anledning til bekymring, sagde Bo Mouritzen på mødet.

Han ville for eksempel gerne have svar på, hvorfor Sorø Boligselskab har et stort tilgodehavende hos administrationsselskabet.

Bo Mouritzen fik ikke svar på sine spørgsmål, for der var politisk flertal for at afvise forslaget.

Borgmester Gert Jørgensen argumenterede nemlig for, at man afventer en rapport, som vil »kvalificere vores styringsdialog med boligselskaber«.

Rapporten lander snart i kommunerne. Der er tale om en rapport fra Indenrigs- og Boligministeriet med analyse af kommunernes tilsyn med det støttede byggeri.

- Mange af de problematikker vil komme frem i den analyse. Jeg anbefaler derfor, at sagen går tilbage til Økonomiudvalget, så vi kan afvente rapporten med de anbefalinger, som vi kan indrette os efter. Bagefter kan vi realitetsbehandle i kommunalbestyrelsen, sagde borgmesteren.

Slutbemærkningen fra Bo Mouritzen var »Fint med mig«.

Tilsynet med det almene boligområde i Sorø Kommune er blevet flyttet flere gange.

Først lå tilsynet hos byrådet. Så lå det i økonomiudvalget, og siden rykkede det fra Økonomiudvalget til administrationen, hvor det er i dag.

Også på et møde i byrådet i december 2020 bragte Enhedslisten emnet på banen. Dengang sagde Bo Mouritzen:

- Vi kan konstatere, at der er et meget lille og et særdeles passivt og defensivt tilsyn med Sorø Kommunes almene boliger. Tilsynet er ganske enkelt ikke i stand til at gøre sit arbejde, og vi har i Enhedslisten ikke tillid til tilsynet, sagde han i december 2020.