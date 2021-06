Skal der bruges kemi eller andre metoder til bekæmpelsen af japansk pileurt? Det er politikerne ikke enige om, men det endte med et flertal for ja til kemi. Foto: Martin Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk flertal: - Kemisk bekæmpelse er løsningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk flertal: - Kemisk bekæmpelse er løsningen

Sorø - 28. juni 2021 kl. 06:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Det er ekstremt dyrt og ressourcekrævende at bekæmpe japansk pileurt uden brug af kemi. Af den grund ønsker et politisk flertal i Sorø Kommunalbestyrelse at anvende Roundup på kommunale arealer til netop den plante.

Japansk pileurt skal bekæmpes. Det er politikerne i kommunalbestyrelsen helt enige om. Men de er uenige om, hvordan det skal gøres.

De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti mener, at den japanske pileurt skal slås ned med kemisk bekæmpelse, fordi »bekæmpelse med denne metode kan klares i et fornuftigt prisleje«.

Men Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Frigængerne mener noget andet.

De fire partier nikkede derfor alle ja til et ændringsforslag fra Enhedslisten og SF.

Forslaget blev præsenteret på kommunalbestyrelsens møde forleden, og det indeholder et ønske om en kortlægning af bestanden, oplysningskampagne til borgerene om arten og bekæmpelsesmetoder uden anvendelse af kemisk bekæmpelsesmidler og sidst men ikke mindst et ønske om bekæmpelse på kommunale arealer uden anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler.

De fire partier har ikke flertal sammen, og forslaget blev afvist af De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti. Når der fremover skal bekæmpes japansk pileurt på kommunale arealer bliver det altså med brug af glyphosat, der er det aktive stof i Roundup.

Både Socialdemokraterne og Frigængerne valgte i øvrigt efterfølgende at stemme ja til kemisk bekæmpelse sammen med de tre borgerlige partier, fordi ændringsforslaget fra SF og Enhedslisten ikke blev vedtaget.

SF og Enhedslisten fastholdt deres nej til kemisk bekæmpelse.

En af dem, som faktisk har ændret mening i den politiske sagsbehandlingsproces, er Linda Nielsen fra SF.

I økonomiudvalget stemte hun for brug af kemiske bekæmpelse af japansk pileurt.

- Men jeg har undersøgt sagen grundig, og jeg har ændret holdning. Der er faktisk en del metoder til bekæmpelse uden kemi, og derfor har SF sammen med Enhedslisten lavet ændringsforslaget, fortalte Linda Nielsen på seneste møde i kommunalbestyrelsen.

Jens Nygaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget, forsvarede brugen af kemisk bekæmpelse.

- Der er ingen af os, der ønsker at ødelægge naturen, og vi skal kun bruge kemisk bekæmpelse, hvor det giver mening. Hvis vi ikke bruger kemisk bekæmpelse i dette tilfælde, skal vi bruge rigtig mange flere penge på det, fordi det er dyrere at anvende andre metoder uden kemi, sagde Jens Nygaard på mødet.

Kemisk bekæmpelse af en pileurt-bestand på 100 kvadratmeter koster mellem 11.000 og 21.000 kroner.

Prisen for samme areal uden kemi med opgravning og efterfølgende varmebehandling af opgravet jord koster cirka 700.000 kroner. Det viser beregninger fra Sorø Kommune.

Annette Raaschou van der Star (S) påpegede på mødet vigtigheden af at have fokus på de sårbare områder ved for eksempel vandboringer, når man anvender kemisk bekæmpelse.

Niels Aalbæk Jensen fra Frigængerne og Per Hovmand fra De Konservative var enige om, at private borgeres brug af Roundup også er et stort problem.

- Jeg er mere rolig ved, at fagfolk håndterer Roundup end at private husejere gør det, sagde Niels Aalbæk Jensen, mens Per Hovmand mente, at »Inde fra Christiansborg burde de forbyde brug af Roundup hos private«.