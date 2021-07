Politisk farvel: Kan hverken se sig i S eller andre partier

Anita Skjoldager Eskildsen siger farvel til politik efter 17 år.Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 29. juli 2021 kl. 19:06 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Tre af de nuværende medlemmer af Sorø Kommunalbestyrelse genopstiller ikke ved det kommende kommunalvalg.

Udover Per Hovmand (K) og Rikke Bach Nielsen (S) er det Anita Skjoldager Eskildsen, der ikke længere vil være at finde på stemmelisten.

Anita Skjoldager Eskildsen, 59, har været med i lokalpolitik i snart 20 år. Hun kom første gang ind i Stenlille Kommunalbestyrelse i august 2004 - midt i perioden og som suppleant for Henrik Madsen, der flyttede fra Stenlille til Sorø.

Brød med parti I alle årene har hun repræsenteret Socialdemokratiet på stemmesedlen, men i februar 2019 brød hun med sit gamle parti på grund af den linje, statsminister Mette Frederiksen lagde for flygtningepolitikken. Udlændingestramninger, som Anita Skjoldager Eskildsen ikke kunne forlige sig med.

Var de stramninger ikke kommet, ville Anita Skjoldager Eskildsen stadig have været socialdemokrat, og så ville hun også have genopstillet:

- Ja, det ville jeg. Men sådan er det ikke. Jeg er modstander af partihopperi og kan i øvrigt heller ikke se mig i et andet parti, så derfor siger jeg stop nu.

Interessant og svært Men hun ser tilbage på sine 17 år i kommunalbestyrelse med mest glæde:

- Det har givet mig mulighed for at være med til at præge udviklingen i den kommune, jeg selv bor i. Det er supervigtigt, og det har været meget interessant. Til tider har det nu også været meget svært på grund af besparelser. Det er råt, når pengene er små.

Skal hun pege på væsentlige beslutninger og tiltag gennem de mange år, dukker følgende eksempler op:

- Noget af det vigtigste har været at få bygget integrerede institutioner i alle dele af kommunen, så forældre har frit valg mellem vuggestue og dagpleje. Modernisering af folkeskolen har været en andet væsentlig ting. Og at skabe forbedrede boenheder for psykisk syge borgere. Byfornyelsesprojekterne for de mindre byer har også haft stor betydning.

Tonen er hårdere Selv om hun kan se tilbage på mange gode år med politik, tror hun alligevel ikke, at hun kommer til at ligge søvnløs af savn:

- Nej, for nu har jeg taget beslutningen og vænnet mig til tanken. I min fritid vil jeg nu i stedet bruge mere tid på min forretning (Det Portugiske Hus, red).

Noget andet, der medvirker til, at hun ikke vil opleve det helt store savn, er den udvikling, der - set med hendes øjne - har været i samarbejdsånden og tonen i kommunalbestyrelsen:

- De seneste otte-ti år er fronterne blevet trukket skarpere op end tidligere. Før handlede det mere om at få et fornuftigt samarbejde, mens det nu handler mere om at trække fronter op for at blive genvalgt. Der er meget kamp og mange afstemninger. Tonen er blevet mere rå - også på byrådsmøderne. Nogle bliver personligt sure og personligt fornærmede. Det er lidt ærgerligt, og det giver ikke noget godt samarbejde. Så det kommer jeg i hvert fald ikke til at savne.