Se billedserie Det er dette store område ved Mørup (indrammet med rødt) som solcellerne efter planerne skal placeres på. Illustration: Sorø Kommune

Politisk bøn: Giv os en overordnet plan for den grønne energi

Sorø - 06. maj 2021 kl. 06:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Kommunalbestyrelse har netop i enighed sendt lokalplanen for kommunens første solcellepark til offentlig høring i mindst otte uger.

Der var dog også bred politisk enighed om, at det er nødvendigt med en overordnet, statslig strategi for den grønne energi og ikke mindst placeringen af de anlæg, der skal frembringe den.

- Det ærgrer os, at der nu skal endnu et kommuneplantillæg til, fordi der ikke er nogen overordnet plan. En strategisk energiplanlægning og en undersøgelse af, hvor det kapacitetsmæssigt er smartest at placere anlæggene ville være en rigtig god ide. Og hvorfor skal det være på landbrugsjord og ikke i industrikvarter, sagde Enhedslistens Bo Mouritzen.

Regering skal vise vej For en gangs skyld var der bred politisk opbakning til hans holdning:

- Mit landbrugshjerte gør også ondt, når man tager landbrugsjord ud. Og jeg er meget enig med dig Bo i, at regeringen bør komme og vise retningen. For det er en fælles samfundsopgave, sagde Jens Nygaard (V).

Pia Hvid, Frigængerne, finder det også frustrerende, at kommunalbestyrelserne skal sidde og tage stilling fra gang til gang:

- Det skal ikke afhænge af, om nogle politikere bor for tæt på og får ødelagt udsigten eller hvilket humør man lige er i den pågældende dag. Det her kræver en overordnet strategi.

Smider solceller overalt Også Dansk Folkepartis Lars Schmidt erklærede sig helt enig:

- Det kan ikke være rigtigt, at man først kalder det god eller dårlig jord, og så smider man solcelleparker overalt. Der er for eksempel kun et sted i Danmark, der ikke er vindmøller. De slutter, når man når forbi Ikea i Tåstrup og kører nordpå. Jeg savner planer for vindmøller og solceller.

Borgmester Gert Jørgensen (K) indskød, at der indenfor Sorø Kommunes grænser er udpeget nogle primære placeringer:

- Men skal vi have meget mere (grøn energi, red.), må der være nogle, der bestemmer de overordnede linjer.

600.000 solceller Som tidligere omtalt er den første solcellepark i kommunen planlagt til at blive placeret på et 250 hektar stort areal ved Mørup - nord for Fjenneslev. Det er Stiftelsen Sorø Akademi, der ejer jorden, og stiftelsen har indgået aftale med Hovedstadens Forsyningsselskab, der står for solcelleparken.

På arealet skal der opstilles omkring 600.000 solcelle-paneler, der tilsammen vil kunne producere mellem 160 og 220 mio. kWh. Det svarer til et årligt el-forbrug for i 40.000-55.000 husstande.

Solcellerne vil blive placeret i store felter, omkranset af hegn og inddelt af adgangsveje. Hegnet er åbent nok til, at harer og andre smådyr kan komme igennem, men rå- og dådyr skal vænne sig til nye passager i de korridorer, der bliver lavet til dem.

Også et borgermøde Markerne ved Mørup er flade, men der vil blive etableret beplantning omkring solcelleparken for at skærme den af.

For Sorø Kommune er der dog også en økonomisk gevinst. Ifølge loven skal ejeren af solcelleparken nemlig indbetale 40.000 kr. pr. MW til en kommunal grøn pulje. Det forventes, at det vil give mellem 5,6 og 7,6 mio. kr. til den kommunale kasse.

Penge, der i princippet kan anvendes bredt til kommunale tiltag, men som det er hensigten først og fremmest at bruge til projekter, som nære naboer til solcelleparken står bag og derudover til grønne tiltag i kommunen.

Inden lokalplanen bliver endeligt godkendt, vil der udover den offentlige høring også blive et borgermøde om solcelleparken.