Se billedserie I september måtte politiet tilkaldes for at spærre af ved Alléhuset. En del tagsten var rutsjet af og andre var løse og udgjorde en fare. Der gik nogle uger, inden der var lagt nye tagsten op. Vandskade har forsinket projektet, oplyser borgmester Gert Jørgensen.Foto: Martin Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk bekymring over Alléhuset afvist af borgmester Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk bekymring over Alléhuset afvist af borgmester

Sorø - 29. januar 2021 kl. 16:54 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Det er tre-et-halvt år siden, at Sorø Kommune solgte den bevaringsværdige bygning Alléhuset og det bagvedliggende Birkely til Denis Granell, DG Ejendomme for godt seks mio. kr. 20-25 nye lejligheder skal indrettes i Alléhuset og Birkely i Alléen i Sorø.

Salget skete i forventning om, at Denis Granell ville gå i gang med at indrette bygningen til boliger. Planen lød dengang på 20-25 nye lejligheder i de to bygninger.

Denis Granell har tidligere til denne avis sagt, at han forventede at gå i gang med arbejdet foråret 2020. Ikke kun på Alléhuset og Birkely, men også med opførelsen af en boligblok på Faktagrunden, som han købte af kommunen for 2,25 mio. kr. i efteråret 2016.

- Intet er sket Ingen af delene er sket. De to byrådsmedlemmer Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne) og Linda Nielsen (SF) har mistet tålmodigheden og bad derfor det det seneste møde det samlede byråd om at rette henvendelse til Granell for at få sat gang i renovering og ombygning af Alléhuset.

- Alléhuset er i min optik Sorøs smukkeste hus med den mest ekstraordinære klassisk smukke arkitektur, men jeg og mange andre borgere har brug for at vide, hvad der sker med det hus. Skal det bare forfalde og forfalde for til sidst at blive revet ned? Jeg er nervøs for Alléhuset og for, at man slap tøjlerne. Kan vi undersøge, om vi næste gang, vi står overfor salg af en ikonisk bygning, kan holde mere fast i tøjlerne og i yderste konsekvens kalde et salg tilbage, spurgte Niels Aalbæk Jensen.

- Der sker noget Men der er ikke grund til den store bekymring, forsikrede borgmester Gert Jørgensen (K):

- Det faktuelle i det her er, at der er gang i ombygning og nedbrydning, men desværre var bygherre udsat for hærværk og vandskade ad to omgange, hvorfor huset indvendigt er meget skadet og har behov for udtørring, sagde Gert Jørgensen.

Borgmesteren oplyste endvidere, at det tog længere tid end normalt for kommunen at give byggetilladelse, fordi der er tale om en bevaringsværdig bygning. Byggetilladelsen blev givet i sommeren 2020.

- Og herefter har bygherren op til et år med at gå i gang. Han er startet før. Vi har været i dialog med ham. Der er sat nye tagvinduer op mod gården, og han er i gang med at sætte gips op, hvor det kan lade sig gøre, oplyste Gert Jørgensen.

- Et skoleeksempel Anne Madsen (S) mener i lighed med Niels Aalbæk Jensen, at der kan være grund til at se på, hvordan kommunen agerer ved salg af vigtige bygninger:

- Det her kan så være et skoleeksempel på, at hvis man har et hurtigt salg for øje og ikke får sat konditionerne op på forhånd, så havner vi i situationer som denne her. Det er ingen hemmelighed, at vi udtrykte betænkeligheder ved salget dengang og syntes, at man var lige hurtig nok på aftrækkeren. Men når man har spillet sig kortene af hænde ved ikke at opstille konditioner for salget, så må man være i venlig dialog med køber og skubbe på, som Niels Aalbæk og LInda Nielsen har foreslået.

Til det gentog Gert Jørgensen, at der har været en god og konstruktiv dialog, og at det ikke er kommunens opfattelse, at noget bliver trukket i langdrag.

- Forkert forum Et par af byrådsmedlemmerne mener i øvrigt, at det er helt forkert at sidde og diskutere en sådan sag ved et åbent byrådsmøde:

- Det er skræmmende, at vi sidder her offentligt og åbent og udstiller en entreprenør, som på intet tidspunkt har brudt regler og lovgivning. Det synes jeg ikke, at I kan være bekendt. Sådan en sag må tages i udvalget, sagde Lars Schmidt (DF).

Til det svarede Niels Aalbæk:

- Det er min forbandede pligt at blande mig som politiker. Og du kan bande på, at jeg også vil blande mig i andre sager. Det er det, jeg er blevet valgt til.

Per Hovmand (K) er enig med Lars Schmidt:

- Det er derfor, jeg altid har sagt, at vi ikke skal sagsbehandle i byrådet. Vi skal ikke sidde her og komme med insinuationer overfor bygherren og alt muligt andet.