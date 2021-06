Der bliver i denne omgang kun søgt om statsligt tilskud til den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikerne ønsker en opdateret cykelsti-liste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikerne ønsker en opdateret cykelsti-liste

Sorø - 30. juni 2021 kl. 16:06 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Når der fremover skal prioriteres penge til nye cykelstier i Sorø Kommune, skal det ske ud fra en prioriteret og opdateret liste, hvor trafiksikkerheden er i fokus.

Det blev slået fast på kommunalbestyrelsens møde forleden. Det skete i forbindelse med behandlingen af sag nummer 641, der handlede om hvilke cykelstier der skulle søges tilskud til fra en statspulje.

Et stort politisk flertal i kommunalbestyrelsen besluttede efter en lang debat, at der kun skal ansøges om statsligt tilskud til den planlagte cykelsti mellem Bromme og Tersløse.

Kommunen har selv i sit fire-årige budget afsat i alt 10 mio. kr. til nye cykelstier, og fra den statslige pulje er der mulighed for at kunne vente et lige så stort beløb. Cykelstien mellem Bromme og Tersløse forventes at ville koste 20 mio. kr.

Der var ellers andre cykelstiprojekter, som kommunalbestyrelsen kunne have valgt at søge penge til nu.

På den nuværende liste er blandt andet Dianalund til Niløse, Tersløse til Dianalund, Fulbyvej mellem St. Ebberup og Pedersborg og Næstvedvej fra Knudstrupvej til Broby Overdrev - i ikke-prioriteret rækkefølge.

Enhedslisten stillede et ændringsforslag, der gik ud på at søge midler til flere cykelstiprojekter: Ud over Bromme-Tersløse også til:

Tersløse/Dianalund, Næstvedvej fra Knudstrupvej til Broby Overdrev og Dianalund til Stenlille. Kun Enhedslisten selv stemte for forslaget. SF, Frigængerne og Dennis Gartig fra Socialdemokratiet undlod at stemme.

Når for eksempel Jens Nygaard (V), der er formand for teknik- og miljøudvalget, stemte imod flere ansøgninger lige nu, var det, fordi kun cykelstien mellem Bromme og Tersløse er budgetlagt.

- Det giver kun mening at søge til projekter, som vi har sat penge af til i budgettet. Det er sund fornuft, mente Jens Nygaard.

Linda Nielsen fra SF ytrede ønske om en ny og opdateret cykelsti-liste. De nuværende er fra 2009 og 2015. Et ønske som blandt andet borgmester Gert Jørgensen bakkede op om.

- Jeg anbefaler ligesom Linda Nielsen en opdatering liste, hvor det, der er i fokus, er trafiksikkerheden, sagde borgmesteren.

Halvvejs i debatten på kommunalbestyrelsesmødet oplyste borgmesteren i øvrigt om, at der allerede var indsendt ansøgning om cykelstiprojektet Bromme-Tersløse på grund af en deadline for ansøgninger.

Det var Socialdemokratiets stedfortræder for Rikke Bach Nielsen, Christian Bjerre Høst, der påpegede forholdet omkrig fristen for ansøgninger,

Lars Schmidt fra Dansk Folkeparti, reagerede på den oplysning med ordene: »Hvorfor sidder vi så her og behandler sagen?«. Han ærgrede sig også over, at man ikke benyttede muligheden for at søge om statspenge til flere cykelstiprojekter.

Borgmester Gert Jørgensen beklagede processen omkring ansøgningen i forhold til kommunalbestyrelsens arbejde og forklarede i øvrigt, at der ikke er tradition for - i Sorø Kommune - at søge om penge til noget, der endnu ikke er afsat penge til.