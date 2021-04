Regnbuen i Ruds Vedby skal lægges sammen med byens skole. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikerne lurer nu på et helt nyt børnehus i Ruds Vedby

Sorø - 29. april 2021 kl. 19:03 Af Bjarne Stenbæk

Børn og undervisningsudvalget vil nu også gerne se på en helt nybygget institution ved Ruds Vedby Skole.

Det er kendt stof, at der i Sorø Kommune arbejdes med en sammenbygning af Ruds Vedby Skole og børnehuset Regnbuen med såvel vuggestue- som børnehavepladser.

Nyt er det til gengæld, at politikerne i børn og undervisningsudvalget nu har bedt embedsmændene om også at komme med et forslag til en helt nybygget institution på skolens matrikel.

- Vi fik på vort møde forleden fremlagt to meget fine forslag, der vil kræve, at der bygges til skolen, siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard (DF).

- Men der kan også være god fornuft i at måle de to forslag op mod et nybyggeri. Både skolen og børnehuset trænger i dag til en grundig renovering. Derfor har vi også som en ekstra opgave bedt om et overslag over nødvendig renovering af skolen inden for de kommende 5-10 år. Både forslaget til nybyggeri af børnehuset og overslaget over nødvendig renovering af skolen på udvalgets møde 1. juni.

Bedre sammenhæng

Ved at lægge Regnbuen og skolen sammen følges samme model, som man har anvendt med Troldehaven og Holbergskolen i Dianalund.

- Det er ingen hemmelighed, at børnetallet i både Regnbuen og på skolen er vigende, siger Lars Damgaard.

- Ved en sammenlægning kan vi være med til at skabe en bedre grundlaget for en bedre rekruttering til skolen. Vi skaber også en mere tryg overgang mellem daginstitution og skole.

Dertil kommer, at sammenlægningen skal give den bedst mulige pædagogiske sammenhæng og et tættere samarbejde mellem de forskellige medarbejdergrupper. Forældrene får kun ét afleverings- og afhentningssted, og omkostningerne til bygningsdrift minimeres.

De andre forslag

De to øvrige forslag, som politikerne kigger på, ser således ud.

Forslag 1: Ved indskolingen er der en bygning på 290 kvadratmeter. Her kan der bygges 650 kvadratmeter til plus 100 kvadratmeter uopvarmet »liggehal«. I den model foreslås det, at depoter og toiletter i den eksisterende bygning med 0.,1. og 2. klasse rives ned, så der bliver mulighed for at etablere udgang til udearealer mod nord. Det er så tanken, at der skal indrettes toiletter og depoter i den eksisterende bygning og i mellemgangen til skolen.

Forslag 3 (det oprindelige forslag 2 blev kasseret): Ved dagplejens legestue, klubben og Ruds Vedby Gardens hus - i alt 424 kvadratmeter - kan der bygges 500 kvadratmeter til plus 100 kvadratmeter uopvarmet »liggehal«. De eksisterende 424 kvadratmeter skal derudover renoveres. Det forslag kræver genhusning af legestuen, garden og skolens SFO2.

Forslagene er udarbejdet i et samarbejde mellem fagcentret og arkitektfirmaet Arkiplus. Det er også Arkiplus, der skal komme med forslaget til nybyggeri af Regnbuen.