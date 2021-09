Cykelstien krydser Kalundborgvej i syd, Munke Bjergbyvej ved Tersløsevej og Holbergsvej syd for Tersløse. Alle tre steder (markeret med rød cirkel) planlægges støtteheller. Nu skal linjeføring og projekt vurderes påny. Illustration: Sorø Kommune

Politikerne kigger igen på cykelsti

Sorø - 07. september 2021 kl. 18:39 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Med en merudgift på cirka 6 millioner kroner er det ikke uproblematisk for Sorø Kommune at sætte arbejdet med en ny cykelsti mellem Tersløse og Bromme i gang. Det diskuterede kommunalbestyrelsen på sit møde forleden, og konklusionen blev, at projektet skal sendes tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til ny behandling 8. september med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget 15. september og vedtagelse i kommunalbestyrelsen 22. september.

Når politikerne var ekstra stemt for den løsning, skyldes det, at man lige har været igennem samme øvelse med den omdiskuterede omfartsvej.

Her viste nye beregninger fra Rambøll, at det ganske rigtigt vil koste næsten 100 millioner kroner at etablere den omfartsvej, der hidtil har været i støbeskeen, men til gengæld kunne der udarbejdes et alternativt forslag, der kunne halvere prisen. Alle detaljer i den sag er ikke færdigbehandlet og kan derfor ikke sendes ud til offentligheden.

Regnestykket Cowi havde i sine beregninger anslået en anlægspris på 16,195 millioner kroner, men M.J. Eriksson kom med det laveste bud ved licitationen. Det lød på 13.887 millioner kroner. Dertil skal lægges 2,083 millioner kroner til uforudsete udgifter, 1,600 millioner kroner til erhvervelse af areal og 1,450 millioner kroner til rådgivning, projektledelse, forsikring med videre - i alt 19,020 millioner kroner.

Kommunen har afsat 10 millioner kroner til projektet. Af dem er allerede de 1,1 millioner kroner brugt til rådgivning, at udarbejde projektet og udbud. Kommunen har en tilsagn om at modtage 3,8 millioner kroner i tilskud fra staten.

Ved et nyt projekt skal staten muligvis have en ny ansøgning om tilskud. Det hidtidige tilsagn bortfalder formentlig.

Borgmester Gert Jørgensen kunne oplyse kommunalbestyrelsen, at det ikke er gratis i forhold til det allerede afgivne bud at vælge et andet projekt med en anden linjeføring. Det kan godt koste et par millioner kroner.

- Men det er alligevel relevant at få undersøgt, om der kan laves en anden linjeføring, sagde han.

Hvad med grus? Enhedslistens Bo Mouritzen anførte, at Sorø Kommune måske skulle overveje en anden rådgiver end Cowi, og da socialdemokraten så de nye og langt billigere beregninger på omfartsvejen tænkte hun »hold da op!«

- Jeg vil ikke give en krone mere end nødvendigt, og når vi nu lige har fået præsenteret, at omfartsvejen kan laves til den halve pris, er det interessant at se, om også cykelstien kan laves for det halve. Så vil det være en økonomisk fordel - også selv om staten halverer sit tilskud, sagde hun.

SFs Linda Nielsen gav også sin tilslutning til, at prisen skal undersøges, og Anne Madsen spillede en ny idé på banen.

- Jeg cykler selv på Veddebanen. Er der asfalteret? Nej. Er der afvanding? Nej. Måske skal vi tænke anderledes - og vi får jo svar fra rådgiver, som vi spørger, føjede hun til.

Også Frigængernes Niels Aalbæk Jensen supplerede med, at der ligger næsten 10 kilometer (cykel-)sti omkring både Sorø Sø og Tuel Sø - det mente han var værd at overveje, når 2,6 kilometer asfalteret cykelsti koster 19 millioner kroner og med en vis sandsynlighed bliver dyrere, når først projektet sættes i gang.

Konservative Mogens Schwensen kunne fortælle, at når cykelstien skal laves så solid, skyldes det, at biler og også lastbiler af og til kommer ind på den.

- Og vi kan ikke bare lave en grøft imellem, for så er der risiko for, at bilerne kører i grøften. Derfor er det fornuftigt at se på en anden linjeføring, sagde han.

Tror ikke på det En omfartsvej til halv pris fik Venstres Jens Nygaard op af stolen.

- Jeg tror ikke på det budget, bekendtgjorde han og kunne ledsage sine ord med konstateringen, at cykelstien mellem Bromme og Tersløse er vedtaget, og processen er sat i gang.

Også Enhedslistens Bo Mouritzen meldte sig blandt »budget-tvivlerne«.

Lars Schmidt (DF) mente ikke, at kommunen kan stå bag en grus-cykelsti, og han henledte opmærksomheden på, at kommunale projekter skal være handicapvenlige. Niels Aalbæk nævnte derefter flere eksempler på handicapvenlige grusstier.

- Vi skal have respekt for det arbejde, der er gjort. Jens tror ikke på budgettet, men jeg er enig med Linda i, at kan vi nå at undersøge, om det kan gøres billigere, skal vi gøre det. Vi begyndte trods alt med et bud på 22 millioner kroner, men røg så ned på 19. Nu går sagen tilbage til udvalget, og så får vi tingene undersøgt til mødet i september.