Se billedserie Området omkring den gamle Rørstensgården på Frederiksberg er blevet udstykket til byggegrunde. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Politikerne holder ferie så Camilla kan ikke sælge sin grund

Sorø - 19. juni 2021 kl. 10:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Camilla Juul og hendes familie følte sig heldige, da de købte en byggegrund i Rørstensgård-udstykningen på Frederiksberg ved Sorø.

Nu har de fortrudt købet og vil gerne sælge grunden igen. Derfor har de kontaktet Sorø Kommune, som har forkøbsret. Men det har vist sig ikke at være så ligetil på denne tid af året.

Hvorvidt Sorø Kommune har tænkt sig at benytte sin forkøbsret, skal nemlig afgøres af politikerne i økonomiudvalget. Camilla Juul kontaktede kommunen få dage inden udvalgets sidste møde på denne side af sommerferien. Og derfor var meldingen fra den kommunale forvaltning meget klar:

Sorø Kommune kan først svare på, om man har tænkt sig at bruge forkøbsretten, når de politiske møder genoptages i august.

- Vores penge er låst fast I øjeblikket bor familien til leje på Frederiksberg, mens de venter på at få solgt byggegrunden og rykke videre.

De er utilfredse med, at de skal vente til august på at få et svar fra Sorø Kommune.

Især fordi familien blev mødt af en frist på seks dage til at overføre 25.000 kroner og en endelig svarfrist på 20 dage, da de købte grunden af Sorø Kommune.

- Vi vidste godt, at der var en klausul om forkøbsret. Men vi vidste ikke, at det ville tage to måneder for kommunen at finde ud af, om man vil købe grunden tilbage, siger Camilla Juul.

- Det er ikke fordi, vi vil tjene penge på at sælge grunden. Vi vil bare af med den, så vores penge ikke er låst fast, siger hun.

Borgmesteren bøjer ikke Borgmester Gert Jørgensen (K) fastholder, at familien må afvente august måneds politiske møder.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men retningslinjerne gælder for alle, og derfor kan vi ikke begynde at bøje reglerne, hvis en borger havner i en uheldig situation. Hvis vi for eksempel indkalder til ekstraordinært møde i økonomiudvalget på grund af den her sag, så fraviger vi regler og principper, og det skal man passe på med, siger Gert Jørgensen.

Borgmesterens udmelding ærgrer Camilla Juul.

- Men det kommer ikke bag på mig. Jeg synes, det er mega skuffende, når man tænker på, at Sorø Kommune gerne vil have flere tilflyttere, siger hun.