15 af Sorø Kommunalbestyrelses 25 medlemmer står bag budgetforliget for 2022. Her er ordørerne og borgmesteren samlet. Det er fra venstre Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne), Bo Christensen (K), Gert Jørgensen (K), Lars Schmidt (DF) og Kasper Nygaard (V). Foto: Bjarne Stenbæk Foto: Bjarne Stenbæk

Politikerne: Nu kan vi løfte flere vigtige opgaver

15 af Sorø Kommunalbestyrelses 25 medlemmer står bag budgettet for 2022

Sorø - 11. oktober 2021 kl. 16:36 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der var en helt naturlig glæde hos de fire ordfører og borgmesteren, da de mandag kunne præsentere det budgetforlig, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har indgået.

Efter flere år, hvor det har været nødvendigt at gennemføre besparelser, hvis man ville have penge til lidt nyt, er det nu for andet år i træk muligt at drysse forbedringer ud over kommunen uden samtidig at skulle spare andre steder.

- Vi er glade for, at vi kan sikre en stærk økonomi og en god stabilitet samtidig med, at vi kan udvikle Sorø Kommune, sagde Bo Christensen, gruppeformand for Konservative.

Han er også formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og med den kasket på er det svært at være utilfreds, eftersom kulturen opnåede i hvert fald en del forbedringer.

- Men jeg vil også hæfte mig ved det positive i, at vi kan forstærke klimaindsatsen både i forhold til DK 2020 og ved øvrige tiltag i kommunen, som det nye bioenergianlæg og solcelleparken, der ventes at skyde op i Fjenneslev, sagde han.

Pasningsplads i nærheden Venstres Kasper Nygaard hæftede sig ikke mindst ved de ekstra byggesagsbehandlere, men også to-lærer-ordningen i skolerne, genindførelsen af hjerneskadekoordinatoren og planerne for kunstgræs pegede han på.

- Med hensyn til kapaciteten i dagpasningen er det fint, at vi får sat pavilloner op, hvor der mangler pladser. For Venstre er det vigtigt, at forældrene kan få pasningsplads til børnene i nærområdet, sagde han.

- Og så en lille, men nok så vigtig ting. Der er sat 200.,000 kroner af til køleskabe i folkeskolen, så børnene kan få opbevaret deres madpakker på en sundhedsmæssig ordentlig måde.

Tidlig indsats Lars Schmidt, Dansk Folkeparti, glædede sig over, at Team Tidlig Indsats styrkes med en familiebehandler, ligesom der i budgettet også er afsat et beløb til Åmosen, men formanden for Social- og Sundhedsudvalget noterede også, at klippekorts-ordningen for de ældre fortsættes, at de lykkedes at få styrket det specialiserede voksenområde med 11,6 millioner kroner, og at der kunne sættes midler af til at få placeret Regnbuen på Ruds Vedby Skole.

- Så er hjerneskadekoordinatoren tilbage, fortsatte han.

- Og her må jeg sige, at vi denne gang ved, at der er nogle ting, vi skal være opmærksomme på både i forhold til ordningen og den person, der skal ansættes.

På social- og sundhedsområdet ser Lars Schmidt også frem til at få dannet en sundhedsklynge sammen med øvrige kommuner på Vest- og Midtsjælland. I klyngen kan der udveksles erfaringer og skabes nye idéer i forhold til sygehusene i Slagelse, Næstved og Ringsted sygehuse til gavn for patienterne.

Baner vejen for kultur Frigængernes Niels Aalbæk Jensen må acceptere en omfartsvej i Tersløse, som han ikke er vild med.

- Men jeg har ræsonneret sådan, at om jeg er for eller imod den vej, så er der et flertal for den, sagde han.

- Vi mener, at politik handler om at få indflydelse og at forsøge at præge tingene i den retning, man ønsker. Derfor har vi søgt den indflydelse, vi med to mandater har kunnet få

- Vi er glade for, at vi nu får løftet Kyndelmisse op på et højere niveau, fortsatte han.

- Kulturen er løftet, og kultur har betydning for borgerne, for handels- og erhvervslivet, for bosætningen og for turismen. Der er i øvrigt også penge til Sorø Ungdomsprojekt og Sorø Jazzfestival.

Også forbedringerne i folkeskolen, penge til en arkitekturpolitik og forbedringerne på klimaområdet noterede Aalbæk på sin plus-liste.

Budgettet andenbehandles og vedtages på Sorø Kommunalbestyrelses møde onsdag.