Borgmesteren ringer med byrådsklokken ved mødets start og slut. Lige nu er der dog mest fokus på det, der sker midt imellem.Foto: Jens Wollesen

Politikere vil drøfte borgmesters mødestil

Sorø - 21. april 2021 kl. 14:05

Næsten halvdelen af medlemmerne i Sorø Kommunalbestyrelse er ikke færdig med at tale om borgmester Gert Jørgensens ageren ved det seneste byrådsmøde.

Her forhindrede han ved to dagsordenspunkter politikerne i at komme til orde, selv om eksperter her i avisen efterfølgende har erklæret, at det er i strid med reglerne.

Enhedslistens Bo Mouritzen, der havde stillet de to forslag, han ønskede debat om, har ydermere valgt at klage til Ankestyrelsen over borgmesterens mødeleder-stil.

Udtrykker bekymring Nu har det store mindretal i kommunalbestyrelsen - de 12 medlemmer fra Socialdemokratiet, SF, Frigængerne, Enhedslisten samt løsgængeren Anita Skjoldager Eskildsen - i samlet flok henvendt sig til borgmester og øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen for at udtrykke bekymring og bede om, at sagen bliver diskuteret på næstkommende kommunalbestyrelses-møde.

»Vi har alle modtaget en mail fra borgmesteren, hvori han beklager fejlene i mødeledelsen den 24. marts, 2021. Med udgangspunkt i Normalforretningsordenes §15 anmoder vi endvidere om en drøftelse af situationen på næste kommunalbestyrelsesmøde«, skriver de 12 medlemmer og fortsætter:

- Alvorligt problem »Det er et alvorligt problem, at der sker sådanne proceduremæssige fejl, samt en knægtelse af mindretallet under møderne, da man som medlem har pligt til at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelse af forretningsordenen bestemmelser. Vi er bekymrede over den skærpede procedure, vi er bekymrede over knægtelsen af initiativretten og taleretten. Det er ikke en facon der fremmer samarbejdet.«

Borgmester Gert Jørgensen har tidligere her i avisen sagt, at han ikke selv betegner det skete som et direkte brud på reglerne:

- Men jeg kan godt se, at det kunne have været gjort på en anden måde. Min opfattelse var, at der skulle være en demokratisk afstemning om, hvorvidt vi skulle tage stilling til forslagene, og derfor gik jeg direkte til det. Bagefter kan jeg godt se, at man kunne have brugt taleretten, sagde han.