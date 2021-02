En opgørelse fra Sorø Kommune viser, at der lige nu er fire børn, der har en deltidsplads i kommunens dagtilbud. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Politikere skrotter idé om fleksibel børnepasning

I næsten to år har et forslag om mere fleksibel børnepasning svævet i luften i det politiske system i Sorø Kommune. Nu har et politisk flertal skrottet idéen.

Det var Bo Mouritzen fra Enhedslisten, der tilbage i april 2019 foreslog, at kommunen skulle udvide rammerne for børnepasning på deltid. På den måde kunne man ifølge ham gøre det mere fleksibelt for børnefamilierne.