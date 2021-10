Råvildt køres ned på Fægangen i Sorø. Beboerne ønsker, at hastigheden sænkes - mest af hensyn til de bløde trafikanter. Foto: Bo Elberling Foto: Bo Elberling

Politikere skal tage stilling til hastighed på smal vej

Niels Aalbæk Jensen, Frigængerne, rejser en såkaldt initiativrets sag i Sorø Kommunalbestyrelse.

Sorø - 13. oktober 2021 kl. 09:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

På mødet i Sorø Kommunalbestyrelse onsdag aften skal politikerne tage stilling et forslag om at få sænket hastigheden på Fægangen.

Sagen har været omtalt både i lokal- og regionalpressen, efter at beboerne på Fægangen bragte den op i Sjællandske Medier.

Forslaget fra Frigængerne lyder på en hastighedsnedsættelse til 50 km/t på vejstrækningen Fægangen i landzone og 40 km/t i byzone.

For farlig - Jeg er helt enig med beboerne i, at vejen er farlig som skolevej og for for cyklister og fodgængere med nuværende hastighedsgrænse på 80 kilometer i timen, siger Niels Aalbæk Jensen.

- Hastigheden - også inden du kører ud af byzone - er alt for høj. Vejen er meget smal, og de bløde trafikanter oplever at måtte tage en tur i grøften, især hvis to biler skal passere hinanden. Vi bør tage et større hensyn til de bløde trafikanter - der er eksempelvis en del skolebørn, der cykler på Fægangen.

Niels Aalbæk Jensen er godt klar over, at forslaget næppe kan vedtages på byrådsmødet, men hans håb er, at et flertal vil følge hans forslag om at bede forvaltningen om at kontakte politiet for at få gennemført en hastighedsbegrænsning.

Beboerne har tidligere peget på, at problemet her ikke består i, at der kører mange biler hen over døgnet, men der er spidsbelastninger om morgenen og om eftermiddagen. Desværre har også mange busser - togbusser blandt andet - og lastbiler fundet ud af, at Fægangen kan tjene som "smutvej", så man slipper for lyskrydsene ved Nordmarksvej og i Albertikrydset.

For høj hastighed Det er ikke sådan, at bilisterne som sådan kører for hurtigt på landzone-strækningen, men beboerne fortæller, at 80 kilometer i timen bare er for hurtigt på så smal en vej. Anderledes er det i byzonen - især for dem, der kører ud af byen. Her er der ifølge beboerne en tendens til, at hastigheden sættes op efter lægehuset, selv om byzonen først slutter efter kolonihaverne

Beboerne håber på, at hastighedsgrænsen kan sættes ned her og nu. Derudover har de forslag til andre tiltag, der kan øge trafiksikkerheden. Der færdes også mange skolebørn ved udkørslen fra Rådhusvej. Blandt andet går elever fra skolerne til og fra idrætsundervisning. Op ad Fægangen ligger også både BMX-bane, spejderhytte og streetsport-anlæg.