Politikere skal prioritere penge til ældre-aktiviteter

Social- og sundhedsudvalget skal på sit næste møde tage stilling til, om hjemmeplejen også skal omfattes af klippekort-ordningen.

Den såkaldte »klippekorts-ordning« er på dagsordenen i social- og sundhedsudvalget på det kommende møde mandag den 11. januar. Her skal politikerne tage stilling til, om også de ældre under hjemmeplejen skal omfattes af ordningen, eller den fortsat skal være forbeholdt plejecentrene.

Det var Folketinget, der i Finansloven for 2017 og også den for 2018 satte midler af til ordningen. Fra 2019 blev den en del af set såkaldte bloktilskud, som kommunerne får. I 2021-kroner handler det for Sorø Kommunes vedkommende om 2.006.628 kroner.

Flere muligheder Meningen med klippekortet er, at de ældre i højere grad skal blive herre over eget liv. De ældre skal selv være med til at bestemme, hvad deres klip skal bruges til. Det kan eksempelvis være: Guidning og følgen til sociale aktiviteter, hjælp til madlavning og bagning for eksempel til mindre gæstebud, hjælp og følgen til indkøb, frisør og lignende, gå- eller cykelture, besøg hos pårørende, hyggesnak, hjælp til at komme på nettet eller foretage telefonopkald, ekstraordinær rengøring eller oprydning sammen med borgeren eller læge-/sygehusbesøg.

Model 1 Embedsmændene lægger i dagsordenen to modeller frem. Den ene model fortsætter den hidtidige praksis. Her vil der så i 2021 blive:

231.877 kroner til Egecentret (26 pladser) i Sorø, 267.550 kroner til Slaglille Plejeboliger (30 pladser), 151.612 kroner til Lynge Plejeboliger (17 pladser), 392.407 kroner til Holbergcentret og Rosenhuset (44 pladser) i Sorø, 419.162 kroner til Mølleparken og Blomstergården (47 pladser) i Dianalund samt 544.019 kroner til Røde Kors Hjemmet (61 pladser) i Sorø.

Der er i alt 225 beboere på plejecenter i Sorø Kommune. På Møllegården/Blomstergården, Holbergcentret og Røde Kors Hjemmet er der ansat en aktivitetsmedarbejder til at tage sig af aktiviteterne. På de øvrige plejecentre er der ansat ekstra sundhedspersonale, der udover de sundhedsfaglige opgaver også tager sig af klippekorts-ønskerne.

Model 2 I model 2 er hjemmeplejen taget med i ordningen. Fagcentret gør opmærksom på, at de erfaringer, der ligger på området, viser, at det er svært at få borgerne under hjemmeplejen til at vælge klippekort-ordningen, og behovet skønnes også at være mindre end de behov, der opleves på plejecentrene. I model 2 bliver der afsat 500.000 kroner til hjemmeplejen og 1.507.000 kroner til plejecentrene. Det giver på plejecentrene følgende fordeling:

Egecentret 174.099 kroner. Slaglille Plejeboliger 200.883 kroner, Lynge Plejeboliger 113.834 kroner, Holbergcentret/Rosenhuset 294.629 kroner, Mølleparken/Blomstergården 314.718 kroner og Røde Kors Hjemmet 408.463 kroner.

Tages hjemmeplejen med vil hver borger kunne tilbydes klippekorts-aktiviteter, der svarer til to timer og tre kvarter per år.