Politikere køber stor byggegrund tilbage

For blot en måned siden søgte - og fik - ejeren af byggegrunden ved Dalen 2 A dispensation til at opføre 10 huse på grunden i stedet for de otte, der oprindeligt var givet tilladelse til.

I stedet har kommunen valgt at benytte sig af den forkøbsret, den har, når et byggeri ikke bliver sat i gang inden for et aftalt tidsrum. Og kommunen har ret til at tilbagekøbe grunden til den oprindelige pris - nemlig 1.718.000 kr.