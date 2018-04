Redningsliften var blandt andet i brug ved den store brand på det daværende psykiatrihospital i Dianalund. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere kæmper imod nedskæringer i beredskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere kæmper imod nedskæringer i beredskabet

Sorø - 21. april 2018 kl. 05:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev ikke truffet beslutning om antallet af udrykningsenheder eller redningsliften på Beredskabskommissionens møde fredag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Vi er midt i et forhandlingsforløb, og både Preben Lund (S) og jeg kæmper alt, hvad vi kan, for at bevare det bedst mulige beredskab i Sorø Kommune.

Det siger borgmester Gert Jørgensen (K). Fredag var han og Preben Lund til møde i Beredskabskommissionen, hvor i øvrigt også formanden for Sorø Brandmandsforening, Peter Nygaard, har sæde. Borgmesteren er ærgerlig over, at det i pressen er blevet fremlagt som om, at han og Preben Lund intet gør i forbindelse med de besparelser, der skal findes i Vestsjællands Brandvæsen, og hvor en del af dem altså skal hentes i Sorø.

- Jeg synes ikke, at det er et fair billede at give af virkeligheden, siger Gert Jørgensen.

I de spareidéer, der ligger på bordet nu, skal en udrykningsenhed reduceres til en holdleder plus fem mand. Anden udrykningsenhed skal sløjfes, og brandstationens redningslift skal flyttes til Holbæk.

At første udrykningsenhed i Sorø fremover skal reduceres fra en holdleder plus syv mand til en holdleder plus fem mand kan være svært for de to Sorø-politikere at ændre på i og med, at det er den bemanding, der fremover forventes at blive arbejdet med i hele Vestsjællands Brandvæsen. Heller ikke brandvæsnets personaleorganisationer har opponeret voldsomt imod det.

- Men det skaber jo til gengæld et øget behov for en udrykningsenhed nummer to, siger Gert Jørgensen.

- Vi har også i beredskabskommissionen fremført, at den besparelse på 151.000 kr., man regner med ved at fjerne en autosprøjte fra Sorø, ikke er reel. I regnestykket har man medtaget afskrivninger og leasing for 125.000 kr., men Vestsjællands Brandvæsen fik netop overdraget de to autosprøjter i Sorø kvit og frit, da værdien blev skønnet til at være under 100.000 kr. pr. stk. Så er vi altså nede på en besparelse på 26.000 kr. Medmindre man nu vil tage de fulde afskrivninger med, når der skal anskaffes nyt.

Også redningsliften ønsker Gert Jørgensen og Preben Lund at bevare i Sorø.

Statistikken viser, at ved brande i Danmark bliver der ikke reddet mange liv via redningslifterne.

- Men de spiller ofte en vigtig rolle, fordi brandfolkene ved større kan komme op og angribe ilden oven fra, så egentlig kan man vel argumentere for, at alle brandstationer burde have en lift, siger Gert Jørgensen.

Sorøs redningslift har også været benyttet til at redde folk op fra gylletanke samt i et par tilfælde at redde folk ned fra tage og også en enkelt gang fra en mast.

- Vi har i Beredskabskommissionen foreslået, at vi fra Vestsjællands Brandvæsen melder ind, at vi ikke kan spare mere end de 10 pct., vi allerede har nået, siger Gert Jørgensen.

- Det var Bjarne Corydon, der meldte ud, at der på beredskabsområdet skulle spares 15 pct., og det var baggrunden for, at beredskaberne skulle rykke sammen, siger Gert Jørgensen.

- I Vestsjællands Brandvæsen har vi sparet 4,3 mio. kr. - det svarer til næsten 10 pct. af den samlede udgift på 46 mio. kr. Vi mangler 1,8 mio. kr. i at komme i mål, men set i lyset af, at det ikke lykkedes staten at spare noget som helst på sit beredskab, kan man argumentere for, at næsten 10 pct. er ret godt.