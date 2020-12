Projektet for Pilegårdstrekanten er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter og indeholder mulighed for flere typer boliger, masser af beplantning, bæredygtige materialer og fokus på fællesskab. Illustration: Årstiderne Arkitekter

Politikere håber på mange input til nyt boligområde

Sorø - 21. december 2020 kl. 12:05 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sjældent er der faldet så mange lovord fra stort set alle partier ved et byrådsmøde, som der faldt, da Sorø Byråd - virtuelt - holdt sit decembermøde.

Årsagen til de mange lovord er det nye boligprojekt for Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Udarbejdet af Årstiderne Arkitekterne og med bæredygtighed i materialevalg, biodiversetet, beplantning og bebyggelse efter eksisterende landskabsforhold og socialt fællesskab indarbejdet i det lokalplanforslag, der om kort tid bliver sendt i offentlig høring.

- Jeg har gennem årene set mange forslag til lokalplaner, men denne overgår dem alle. Jeg ville ønske, at de samme personer ville komme med bud på udvikling af Dianalund på den lange bane - 20-30 år ud i fremtiden. Jeg bliver i godt humør af det, sagde Per Hovmand (K), der selv bor i Dianalund.

Helt ny tankegang Det gør også Annette Raaschou van der Star (S) og hun var lige så begejstret:

- Det er en helt ny tankegang i forhold til tidligere udstykninger i Dianalund. Ved Kunstnergården har vi noget i samme stil, men her er også det eksisterende landskab, fællesskabet og varieret bebyggelse tænkt ind. Jeg glæder mig til, at forslaget kommer ud i høring, og jeg håber, at borgerne vil komme med gode input, sagde hun.

Anne Madsen (S) erklærede, at hun havde et stort smil på læben. Lars Schmidt (DF) kaldte det et fantastisk projekt. Jens Nygaard (V) sagde, at han havde svært ved at få armene ned. Bo Mouritzen (EL) kaldte det det bedste projekt, han havde set i sin byrådstid. Og Bo Christensen (K) kaldte det glædeligt.

Lavenergi eller ej Spørgsmålet om energiklasse for det fremtidige byggeri gav dog anledning til lidt debat. Forvaltningen havde oprindeligt foreslået, at der i god tråd med FN's verdensmål skulle tænkes lavenergiklasse ind hele projektet.

Det har der dog ikke umiddelbart været politisk flertal for at gøre på forhånd i hverken teknik- og miljøudvalget eller økonomiudvalget. I stedet er det indføjet, at der skal tages stilling til energiklasser, når forslaget har været ude i høring.

- Vi vil gerne have lavenergi-byggeri, men vi er indstillet på at sende det i høring og se, hvad der kommer af indspark, sagde Linda Nielsen.

Også Bo Mouritzen gav udtryk for et ønske om lavenergi-byggeri.

Både Jens Nygaard (V) og Gert Jørgensen (K) gav udtryk for, at en lokalplan ikke må blive så stram, at det kan afholde for mange fra at ønske at bo i området. Og Per Hovmand indskød, at 30kW - lovens ramme - efter hans mening allerede er lavenergi.

Et friplejehjem? - Der skal være en grad af frihed. Jeg kan oplyse, at der i nybyggeriet på Frederiksberg er 12 pct., der selv har valgt lavenergi på 27 kW, mens resten er på 30 kW, sagde Gert Jørgensen.

En anden detalje, der gav anledning til lidt debat, var Per Hovmands glæde over, at der i denne lokalplan også kan gøres plads til et friplejehjem. Ordet friplejehjem står nu ikke decideret nævnt i lokalplanforslaget, men derimod står der »offentlige institutioner«.

Både Linda Nielsen og Bo Mouritzen vægrede sig ved endnu et friplejehjem, men skulle den mulighed blive mere konkret, skal det under alle omstændigheder til politisk behandling, inden det kan realiseres.

Men her og nu gælder det lokalplanforslaget for Pilegårdstrekanten. Det vil hurtigst muligt komme i høring, og borgerne har mulighed for at komme med input helt frem til udgangen af januar.