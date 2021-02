Udvalgsformand Lars Schmidt og kollegerne i social- og sundhedsudvalget udtrykte tilfredshed med hjerneskadeteamets arbejde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Politikere er tilfredse med hjerneskadeteam

Sorø - 15. februar 2021 kl. 06:50 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Der har været en del diskussion om, hvorvidt Sorø Kommune igen burde ansætte en hjerneskadekoordinator. Koordinatoren blev droppet i 2019 og erstattet af et hjerneskadeteam. Det neurofaglige personale på Sorø' Sundhedscenter udtrykte i forbindelse med budgettet for 2020 bekymring over den manglende hjerneskadekoordinator, og byrådet modtog også et bekymringsbrev fra Danske Handicaporganisationer og Hjerneskadeforeningen for Vestsjælland.

- Det var min holdning, at vi lige skulle give hjerneskadeteamet en chance for at få det til at fungere i den nye struktur, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt.

- Og den redegørelse, vi fik på det seneste møde i social- og sundhedsudvalget, viser, at teamet løfter opgaven på bedste vis. Der bliver ikke tabt nogen »mellem to stole«, som bekymringen i høj grad gik på. Der kan være ramte borgere, som teamet ikke har kendskab til. Men her har vi aftalt, at teamet fremover skal arbejde mere offensivt på at synliggøre det gode tilbud, vi har.

I hjerneskadeteamet deltager repræsentanter for Social Service, Sorø Jobcenter og Sorø Sundhedscenter. Teamet mødes hver anden uge for at koordinere indsatserne for de enkelte borgere. Tidligere har opgaven handlet om borgere under 65 år, men temaet håndterer nu alle aldersgrupper.

I 2020 blev i alt 65 borgere med erhvervet hjerneskade henvist til Sorø Kommune med henblik på kommunal genoptræning. Jobcentret får cirka 15 sygedagpenge-sager om året, hvor årsagen er en hjerneskade. Altså i alt cirka 80 borgere i 2020.

20 af sagerne har haft særlig bevågenhed, fordi sagerne har været så komplekse, at de krævede tværgående koordinering af indsatser fra de forskellige områder samt videndeling.

I efteråret 2020 tog teamet hul på en ny praksis. Når en borger udskrives fra Center for neurorehabilitering på Næstved Sygehus, deltager terapeuter fra sundhedscentret, visitator fra Team Ældre og en sagsbehandler fra Team Handicap og Psykiatri i et udskrivelsesmøde med hospitalet, så det sikres, at borgeren får den rigtige behandling. Hvis der i 2020 var behov for specialiseret rehabilitering, er borgeren blevet visiteret til Kildebo i Faxe Kommune. Også i de tilfælde bliver der holdt udskrivningsmøde med deltagelse af de kommunale repræsentanter.

For hjerneskadeteamets vedkommende har coronaen betydet, at teamet har fokuseret på håndteringen af den enkelte borgers sag og at sikre træning og øvrige indsatser samtidig med, at corona-restriktionerne kunne overholdes. Udviklingsarbejdet har teamet sat på pause, indtil landet åbner igen. Teamet har dog nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på, hvordan teamets arbejde organiseres bedst muligt, hvordan det sikres, at der i teamet er den rette viden og de rette kompetencer, og hvordan borgere og pårørende inddrages på den bedste måde.