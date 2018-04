Jens Nygaard (V) mente ikke, at han kunne forholde sig til et ændringsforslag uden at have set det på forhånd. Han stemte dog imod ændringsforslaget. Foto: Thomas Olsen

Politikere er bekymret for borgerrådgiveren

Sorø - 30. april 2018

Borgerrådgiverens rolle i Sorø Kommune blev heftigt debatteret på det seneste byrådsmøde.

Oppositionspolitikerne fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten frygter, at man svækker borgerrådgiveren, hvis man beder rådgiveren om også at være kommunens nye databeskyttelsesrådgiver. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Hvilke opgaver skal borgerrådgiveren ikke tage sig af? Vi er ved at lave en blæksprutte. Jeg frygter, at vi nedprioriterer borgerrådgiveren, sagde Bo Mouritzen (EL).

- Borgerrådgiverens uvildighed er rigtig vigtig. Men hvis der kommer flere opgaver, hvor rådgiveren refererer til andre end byrådet, hvor ryger den så hen? Vi sætter uvildigheden på spil, sagde Anne Madsen (S).

- Hvem skal borgerne så klage over databeskyttelsesrådgiveren til? Jeg tror, det bliver for sammenblandet, sagde Linda Nielsen (SF).

Kommunen skal udpege en såkaldt databeskyttelsesrådgiver som en konsekvens af en ny databeskyttelses-forordning. Forordningen træder i kraft den 25. maj.

Den nye rådgiver skal blandt andet vejlede borgerne om kommunens behandling af persondata og rådgive kommunen om korrekt håndtering af persondata.

Forvaltningen arbejder på at gøre funktionen som databeskyttelsesrådgiver til en del af borgerrådgiverens rolle.

Og nu var der brug for, at byrådet nikkede ja til, at forvaltningen kan arbejde videre ud fra den plan.

Oppositionen forsøgte sig med et ændringsforslag med en tilføjelse om, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere funktionen som databeskyttelsesrådgiver hos borgerrådgiveren.

Ændringsforslaget blev afvist af et flertal bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Alternativet. De fem partier gav i stedet deres ja til, at forvaltningen kan fortsætte arbejdet med at udpege den nye databeskyttelsesrådgiver. Den nye rådgiverfunktion vil blive tildelt otte arbejdstimer om ugen.

Byrådet havde en usædvanlig ophedet debat, da sagen om borgerrådgiveren blev drøftet.

Flere gange var tonen hård imellem borgmester Gert Jørgensen (K) og Bo Mouritzen (EL). De var blandt andet uenige om, hvorvidt man holdt sig til sagen, om talerækken blev fulgt og om sagsfremstillingen var god nok.

Det skabte også forvirring i byrådssalen, da oppositionen bragte deres ændringsforslag i spil.

- Jeg kan ikke tage stilling til noget, jeg ikke har hørt eller set. Jeg kender ikke det ændringsforslag, lød det fra Jens Nygaard (V).

Det fik den tidligere borgmester Ivan Hansen (S) til at tage ordet.

- Man kan altid stille et ændringsforslag på byrådsmødet, sagde Ivan Hansen.

Det gav borgmesteren ham ret i.

- Sådan er reglerne. Nu stemmer vi, sagde Gert Jørgensen.