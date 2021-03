Projektet Kulturkaptajner var blandt andet i daginstitutionen i Ruds Vedby, hvor der var musik på programmet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikere: Kultur i børnehøjde var en stor succes

Sorø - 26. marts 2021 kl. 10:01 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Projektet Kulturkaptajner, der er en slags kulturrejse for førskolebørn i Sorø Kommune, har været så stor en succes, at politikerne i kultur- og fritidsudvalget nu håber, at projekts indhold i en eller anden form kan blive et permanent tilbud i daginstitutionerne i Sorø Kommune.

- Der er blandt det pædagogiske personale stor begejstring for projektet. De har blandt andet påpeget, at tilbuddene har formået at få kulturen ind under huden på børnene og givet dem mulighed for fordybelse i en kreativ aktivitet, fortæller Bo Christensen (K), der er formand for kultur- og fritidsudvalget.

- Derfor vil vi kigge på, om elementer fra kulturprojektet på en eller anden måde kan fortsætte som en fast del af institutionerne, siger Bo Christensen.

Det vil dog afhænge af, om der er politisk flertal for ideen i Sorø Kommunalbestyrelse, påpeger udvalgsformanden.

Projektet Kulturkaptajner har fået støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. I projektet har førskolebørnene besøgt en kulturinstitution: Sorø Museum, Sorø Bibliotek, Sorø Musiske Skole eller Sorø Kunstmuseum.

Børnene skulle efterfølgende selv eksperimentere med at give deres oplevelser kunstnerisk udtryk, når de fik besøg af en kunstner i deres egen institution.

Professionshøjskolen Absalon var også partner i projektet.

Sideløbende med projekt Kulturkaptajner, der slutter senere på foråret 2021, planlægges en stor børnekulturel satsning i Kulturregion Midt og Vestsjælland.

Satsningen, der hedder Børnenes Kulturregion, arbejder på at kunne tilbyde et program med kulturforløb for alle børn i dagtilbud og skole - med fokus på kreativitet og kreative processer.

Indsatsen er finansieret i 2021, men kræver en medfinansiering fra hver kommune i årene derefter.

Udvalget vil til mødet i april behandle sagen omkring projekt Børnenes Kulturregion i forhold til at sige ja eller nej til økonomisk bevilling.