Se billedserie Sådan her kunne bebyggelsen i Pilegårdstrekanten blive. Det vil vise sig. Sikkert er det dog, at der er plads til flere forskellige boligtyper - alle lavenergi - og at træer og buske er er indarbejdet på en måde, der sikrer biodiversitet.Illustration: Årstiderne Arkitekter

Politikere: For meget byggeri uden tanke på infrastruktur

Sorø - 07. maj 2021 kl. 16:15

Alt det nødvendige og indledende papirarbejde omkring det nye boligområde i Dianalund, Pilegårdstrekanten, er nu på plads. Lokalplanen blev endeligt vedtaget på seneste byrådsmøde.

De arkæologiske udgravninger på området er færdige, og hvis alt går efter bogen, vil grundsalget formentlig kunne begynde om at års tid.

Der var bred politisk ros til udvalget for teknik og miljø for en god og gennemarbejdet lokalplan og ikke mindst glæde over, at udvalget i sidste omgang lyttede til høringssvar og valgte, at alle de kommende 350-400 boliger i det nye område skal være i lavenergiklasse.

Politikerne glædede sig også over, lokalplanens hensyntagen til bæredygtighed og biodiversitet og over, at der er taget hensyn til de bevaringsværdige dobbelthuse på Holbergsvej.

Også en del stikpiller

Stikpiller mellem fløjene var der - naturligvis, fristes man til at sige - også en del af. Mogens Schwensen (K) og Lars Schmidt (DF) stak til Niels Aalbæk (Frigængerne) der mener, at der bruges for mange penge penge i den nordlige del af kommunen, og at det er sognerådspolitik med stemmefangst for øje.

- Kig nu ud, Niels, så du kan se, hvor dejligt et område, det er. Vi køber ikke folk. Vi tilbyder dem noget, sagde Lars Schmidt.

- Det er ikke sognerådspolitik. Det er udvikling. Godt vi var en gruppe, der holdt fast, selv om nogle partier for nogle år siden ikke var så glade for ideen, sagde Mogens Schwensen og stak dermed til oppositionen, der ved budgetforhandlingerne i 2019 ikke var med på at lægge så megen økonomisk energi i Pilegårdstrekanten.

Nye strømninger

- Åh, ja, de små spidsfindigheder. Fra dag ét har vi sagt, at vi med Pilegårdstrekanten havde en unik mulighed for at skabe en bæredygtig bydel. Siden har der jo været en debat om, at nogle mente, at ingen ville købe, hvis man stillede for store krav. Men hen ad vejen, har alle fået øjnene op for, at der er nye strømninger i tiden, og at det ikke er venstrefløjs- eller hippieagtigt at ville have bæredygtighed og biodiversitet, svarede Anne Madsen (S).

Da stikpillerne var fordelt, og formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V), havde taget Niels Aalbæk i forsvar »alle i udvalget, også Niels, har været konstruktive« og takket for de mange roser, drejede debatten sig over i noget, som ikke gav anledning til ros.

Behov for en plan

Nemlig løsning af infrastruktur i forbindelse med de store udbygninger, der finder sted ikke kun nu ved Dianalund, men også på Frederiksberg.

- Vi mangler en samlet infrastrukturplan for kommunen. Trafik, transport, skolevej, cykelstier, etc. Det er et problem, sagde Bo Mouritzen (EL) og sparkede den debat i gang.

- Ja, lad os få styr på infrastrukturen, istemmede Pia Hvid (Frigængerne).

- Vi har været helt bevidst om infrastruktur er vigtig for området. Selvfølgelig bliver der taget hånd om det, kom det fra Lars Schmidt (DF).

- Husk nu, at vi godt kan bruge en ny byplanarkitekt og nogle planlæggere. Vi er ved at drukne i arbejde, indskød Jens Nygaard (V).

Vi skal have S med

Per Hovmand (K), der om nogen har fulgt trafik-tankerne for Dianalund gennem mange år - også da han var borgmester i Dianalund Kommune - mener, at det er på høje tid, at der bliver lagt planer for infrastrukturen i Dianalund. På byrådsmødet stak han til oppositionen for ikke at have været samarbejdsvillige omkring det.

Hans eget parti har dog siddet med i flertallet i syv-et-halvt år, samme flertal besluttede i 2018 at fremrykke Pilegårdsudstykningen og var også med til udskyde omfartsvej-planen til 2024.

Til avisen forklarer Per Hovmand efter kommunalbestyrelsesmødet:

- I virkeligheden appellererer jeg til hele byrådet - også til min egen fløj - om at få fundet en løsning. Socialdemokratiet er som det største parti i kommunalbestyrelsen nødt til at være med ved bordenden. Vi kan ikke bare feje dem af banen. Så stort og dyrt et spørgsmål som infrastruktur skal ikke vedtages med et snævert flertal. Det skal være et stort flertal, så tingene ikke eventuelt bliver ændret efter et valg. Det skal være en holdbar aftale, siger Per Hovmand.

Problem to steder

Hovmand tilføjer, at det efter hans mening er bydende nødvendigt at finde en løsning for Dianalund i løbet af kort tid.

- En omfartsvej behøver jo ikke at være en 42 meter bred »motorvej«, sådan som det seneste projekt foreslog. Vi skal have fundet ud af, hvordan vi løser det indenfor et rimeligt budget. Alle er enige om, at trafikken gennem Tersløse er forfærdelig. Vi kan ikke bare blive ved med at udbygge uden infrastruktur. Vi har det samme problem på Frederiksberg, hvor der er bygget store nye boligområder uden først at have en plan for infrastrukturen.