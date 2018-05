Pcb-sagen handler om de 5600 ton giftigt betonaffald, der ligger hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej i Fulby ved Sorø. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikere: Anmeld ophugger til politiet

Sorø - 03. maj 2018 kl. 12:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Kommune bør ikke vente til 1. juni med at reagere på det overskredne påbud, der er blevet givet til Sjællands Lastvognsophug i sagen om giftigt pcb-affald fra Frederiksberg Skole.

Det mener politikere fra den ene fløj i byrådet, mens politikere fra byrådsflertallet bakker op om håndteringen af sagen.

- Med mindre der er skred i sagen, så kan jeg ikke se grund til at vente. Så synes jeg bare, at man skulle have politianmeldt Sjællands Lastvognsophug, siger det radikale byrådsmedlem Pia Hvid til DAGBLADET og Sjællandske.

Virksomheden på Hestehavevej i Fulby har modtaget 5600 ton pcb-giftigt betonaffald fra nedrivningen af den gamle Frederiksberg Skole.

En tvist mellem Sjællands Lastvognsophug og Sorø Kommune betyder, at virksomheden har standset arbejdet med at grave affaldet ned i jorden.

Affaldet skal indbygges under en befæstet betonplads. Derfor har Sorø Kommune som tilsynsmyndighed sendt et påbud om at fuldføre arbejdet, og påbuddet indeholder to frister, den 28. marts 2018 og den 1. juni 2018.

Den første frist er overskredet, uden at Sjællands Lastvognsophug har rettet sig efter påbuddet. Dermed kan Sorø Kommune nu uden varsel politianmelde virksomheden. Sorø Kommunes forvaltning har dog besluttet at vente til 1. juni, før den om nødvendigt vil reagere på påbuddet.

Bo Mouritzen, der er byrådsmedlem for Enhedslisten, kan ligesom Pia Hvid ikke følge forvaltningens beslutning.

- Kommunen burde have politianmeldt ham for længst, hvis man virkelig mener, at man har en sag. Og så burde man have sat alt muligt i værk. Alle frister er overskredet i den her sag. Det er stærkt utilfredsstillende, mener Bo Mouritzen.

Pia Hvid undrer sig også over, at kommunen vil vente til den 1. juni. På det tidspunkt udløber virksomhedens tilladelse til at indbygge pcb-affaldet nemlig.

- En politianmeldelse skulle være med til at sætte skub i sagen. Men hvis man venter, så vil det ikke være et pres, for så er tilladelsen udløbet, siger Pia Hvid.

Politikere fra byrådsflertallet bakker op om forvaltningens reaktion på pcb-påbuddet - blandt andet den konservative borgmester Gert Jørgensen.

- Jeg har fuld tillid til forvaltningens beslutninger. Jeg lægger mig 100 procent op ad forvaltningens vurdering af det her. Men jeg er ikke sagsbehandler, og der er muligvis en retssag på vej, så jeg ønsker ikke at sige mere om sagen, lyder holdningen fra Gert Jørgensen.

Jens Nygaard er medlem af byrådet for Venstre og er samtidig formand for det politiske teknik- og miljøudvalg. Han er på linje med borgmesteren.

- Det er da dybt beklageligt. Sjællands Lastvognsophug skal indbygge materialerne derude, og ellers må kommunen skride til handling, siger Jens Nygaard.

