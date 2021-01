Nu skal forvaltningen i gang med at se på politiker Pia Hvids forslag om at betale penge tilbage til småbørnsforældre. Foto: Kenn Thomsen

Politiker vil belønne forældre der holder børnene hjemme

Flere forældre vælger at holde børn hjemme fra vuggestuer og børnehaver her i den anden, store nedlukning, selvom de betaler for pladsen i institutionen.

Under forårets nedlukning i 2020 besluttede Sorø Kommune på opfordring fra regeringen, at forældre skulle have 50 procent af det betalte beløb tilbage for en periode på næsten fire uger.