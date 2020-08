Ulykken skete her ved jernbanebroen på Skælskørvej i Sorø. F

Politiet undersøger fortsat dødsulykke

Manden kørte ad Skælskørvej og ramte - af ukendte årsager - ind i betonkonstruktionen under jernbanebroen nær Sorø Station.

En bilinspektør har været på ulykkesstedet og foretaget undersøgelser for at kaste lys over ulykken, oplyser vagtchef Ole Hald fra Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi.

Resultatet af undersøgelserne er endnu ikke færdige, oplyser politiet.

Mandens pårørende er blevet underrettet.